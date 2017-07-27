Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Как заставить гнев работать на себя
Порошенко пригрозил Кремлю
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
«Невероятное зрелище»: СМИ о походе гигантского атомохода РФ
СМИ: США нашли новый способ для поиска подлодок РФ
Никита Пресняков и Алена Краснова поженились
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
15:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Главой Лысьвы хотят стать 11 человек

ПЕРМЬ, 27 июля, ФедералПресс. На конкурс по определению главы Лысьвы заявились 11 кандидатов. Об этом «ФедералПресс» рассказали в аппарате гордумы Лысьвы.

Кандидатами стали: предприниматель Всеволод Пузанов, замглавы Лысьвы по экономике Андрей Шилов, исполнительный директор «Лысьва-Теплоэнерго» Алексей Горнов, и.о. главы Лысьвы Евгений Заводчиков, главврач ООО «Медсервис» Илья Арзамасцев, директор ООО «Андсер» Сергей Колобов, председатель гордумы Лысьвы Виктор Комаренко, начальник одного из подразделений «Метафракса» Дмитрий Хлыбов, депутат гордумы Лысьвы от «Справедливой России» Андрей Кобелев, замдиректора по производству ООО «ЛДСУ» Александр Гончаров, зампред гордумы Лысьвы Александр Смирнов.

Напомним, конкурс по отбору главы Лысьвенского городского поселения прошел 26 мая, но был признан несостоявшимся. Второй этап нынешнего конкурса пройдет 16 августа, окончательно глава города должен быть определен 13 сентября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Хождение по банкам. Почему вкладчики «Югры» не могут вовремя получить свои страховки
Василий Небензя назначен постпредом РФ при ООН
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Митинг в поддержку Саакашвили начался в Киеве
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
В ОП подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Раскрыты подробности о браслете, который тестировал Путин
Спорт
«Краснодар» и «Зенит» разомнутся в Европе Команда Роберто Манчини сразится с «Бней-Йегудой» в Израиле, а «быки» Игоря Шалимова примут на своем стадионе датский «Люнгбю»
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь