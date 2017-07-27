Главой Лысьвы хотят стать 11 человек
ПЕРМЬ, 27 июля, ФедералПресс. На конкурс по определению главы Лысьвы заявились 11 кандидатов. Об этом «ФедералПресс» рассказали в аппарате гордумы Лысьвы.
ПЕРМЬ, 27 июля, ФедералПресс. На конкурс по определению главы Лысьвы заявились 11 кандидатов. Об этом «ФедералПресс» рассказали в аппарате гордумы Лысьвы.
Кандидатами стали: предприниматель Всеволод Пузанов, замглавы Лысьвы по экономике Андрей Шилов, исполнительный директор «Лысьва-Теплоэнерго» Алексей Горнов, и.о. главы Лысьвы Евгений Заводчиков, главврач ООО «Медсервис» Илья Арзамасцев, директор ООО «Андсер» Сергей Колобов, председатель гордумы Лысьвы Виктор Комаренко, начальник одного из подразделений «Метафракса» Дмитрий Хлыбов, депутат гордумы Лысьвы от «Справедливой России» Андрей Кобелев, замдиректора по производству ООО «ЛДСУ» Александр Гончаров, зампред гордумы Лысьвы Александр Смирнов.
Напомним, конкурс по отбору главы Лысьвенского городского поселения прошел 26 мая, но был признан несостоявшимся. Второй этап нынешнего конкурса пройдет 16 августа, окончательно глава города должен быть определен 13 сентября.