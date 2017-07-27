Василий Голубев предложил запустить на Дону проект «IT-школа»

— Необходимо усиливать интеграцию образовательных учреждений с ИТ-сообществом, — сказал Василий Голубев, выступая на заседании правительства области 26 июля. — Бизнес должен делать заказ на подготовку ИТ-кадров, и для образования этот заказ должен стать значимым ориентиром.
Цель проекта — повышение уровня подготовки будущих студентов и специалистов.
Количество выпускников, сдающих ЕГЭ по информатике, должно вырасти на четверть, то есть примерно на 300 человек ежегодно.
Как удалось выяснить, с 1 сентября такая пилотная программа уже стартует в школе № 70 Ростова-на-Дону.
— Для проекта был выбран 10-й класс информационно-технологического профиля. Ребят будут обучать в том числе успешные донские IT-специалисты, разработчики программного обеспечения так далее. У нас будут и лекции, и активная проектная деятельность, — рассказала директор школы Елена Куцумелова. — Мы надеемся, что из этих ребят вырастут успешные специалисты. Но даже если не будут работать в сфере компьютерных технологий, то уж точно смогут повысить свою грамотность в таких востребованных сегодня дисциплинах, как математика, информатика и физика.
Стоит добавить, что это далеко не первая инициатива донского губернатора в сфере IT.
Как сообщалось ранее, несколько лет назад с его подачи в регионе появился Южный IT-парк — акселератор для стартапов. Прийти туда со своей идеей может любой желающий. Если экспертная комиссия посчитает проект жизнеспособным, то он может на четыре месяца получить прописку в акселераторе. За символическую тысячу рублей в месяц молодые команды получают готовые офисы со всей необходимой инфраструктурой, техникой, мебелью и интернетом.
Во время обучения к ребятам приезжают с лекциями и консультациями ведущие маркетологи, программисты, дизайнеры, менеджеры проектов. Они дают свои советы, лично помогают преодолеть те или иные «узкие места» в развитии бизнеса. По итогам обучения в IT-парке проводятся инвест-сессии, на которых присутствуют ведущие бизнес-ангелы страны. За три года несколько десятков проектов уже выросли до всероссийского и даже международного уровня, а их основатели стали настоящими мультимиллионерами.