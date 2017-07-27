Василий Голубев предложил запустить на Дону проект «IT-школа»

— Необходимо усиливать интеграцию образовательных учреждений с ИТ-сообществом, — сказал Василий Голубев, выступая на заседании правительства области 26 июля. — Бизнес должен делать заказ на подготовку ИТ-кадров, и для образования этот заказ должен стать значимым ориентиром.

Цель проекта — повышение уровня подготовки будущих студентов и специалистов.

Количество выпускников, сдающих ЕГЭ по информатике, должно вырасти на четверть, то есть примерно на 300 человек ежегодно.

Как удалось выяснить, с 1 сентября такая пилотная программа уже стартует в школе № 70 Ростова-на-Дону.

— Для проекта был выбран 10-й класс информационно-технологического профиля. Ребят будут обучать в том числе успешные донские IT-специалисты, разработчики программного обеспечения так далее. У нас будут и лекции, и активная проектная деятельность, — рассказала директор школы Елена Куцумелова. — Мы надеемся, что из этих ребят вырастут успешные специалисты. Но даже если не будут работать в сфере компьютерных технологий, то уж точно смогут повысить свою грамотность в таких востребованных сегодня дисциплинах, как математика, информатика и физика.

Стоит добавить, что это далеко не первая инициатива донского губернатора в сфере IT.

Как сообщалось ранее, несколько лет назад с его подачи в регионе появился Южный IT-парк — акселератор для стартапов. Прийти туда со своей идеей может любой желающий. Если экспертная комиссия посчитает проект жизнеспособным, то он может на четыре месяца получить прописку в акселераторе. За символическую тысячу рублей в месяц молодые команды получают готовые офисы со всей необходимой инфраструктурой, техникой, мебелью и интернетом.