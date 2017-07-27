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16:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Заксобрание Нижегородской области отклонило законопроект «О детях войны»

Основными причинами такого решения стало отсутствие средств и тот факт, что по законодательству гражданин может получать только одну соцвыплату и выплаты «детям войны» просто не к кому будет применить, так как большинство пенсионеров уже получает другие выплаты.

Законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО) отклонило законопроект «О детях войны». Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», законопроект предполагает ежемесячные выплаты жителям региона, которые будучи детьми пережили Великую Отечественную войну.

Законопроект составлен нижегородской региональной организацией «Дети войны» и предполагает выплаты 500 рублей ежемесячно и 1 тыс. рублей в год так называемым «детям войны», то есть тем нижегородцам, которые родились в 1927—1945 годах и застали Великую Отечественную войну, пережив все ее тяготы. Согласно подсчетам организации, на выплаты ежегодно будет тратиться 133 млн. рублей.

Как сообщил председатель «Детей войны» Александр Перов, всего в Нижегородской области проживают около 20 тыс. пенсионеров, попадающих в данную категорию. При этом из них 14 тыс. не охвачены никакими дополнительными льготами или выплатами, кроме пенсии. Им организация «Дети войны» предложила назначить выплаты в 500 рублей ежемесячно в первую очередь.

Основными причинами такого решения стало отсутствие средств и тот факт, что по законодательству гражданин может получать только одну соцвыплату и выплаты "детям войны" просто не к кому будет применить, так как большинство пенсионеров уже получает другие выплаты.

Однако депутаты в большинстве своем высказались против данной инициативы, заявив, что большинство пенсионеров в Нижегородской области и так получают дополнительные выплаты. Тем не менее, они решили разобраться, почему около 14 тыс. пенсионеров получают только пенсию. Как отметил председатель комитета ЗС НО по соцвопросам Надир Хафизов, законопроект о детях войны отклонялся уже 6 раз и вряд ли будет поддержан депутатами в седьмой раз.

В итоге депутаты так и поступили, отклонив законопроект. Основными причинами такого решения стало отсутствие средств в областном бюджете и тот факт, что по федеральному законодательству гражданин может получать только одну соцвыплату и выплаты «детям войны» просто не к кому будет применить, так как большинство пенсионеров уже получает другие выплаты, например, доплату к пенсии за звание ветерана труда.

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