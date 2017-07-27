Митинг в поддержку Саакашвили начался в Киеве

Источник: Reuters

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс», на площади Независимости возле стелы собралось несколько десятков сторонников Саакашвили.

Организаторы митинга призывают пришедших на акцию поставить подписи в поддержку обращения к президенту Украины Петру Порошенко и парламенту против лишения Саакашвили гражданства. На месте проведения митинга развешены плакаты «Гражданство, достоинство, свобода», «Покушение на свободу» и «Саакашвили — гражданин Украины». Организаторы подчеркивают, что акция мирная.

Народный депутат Юрий Деревянко (внефракционный) на митинге заявил: «Мы только что приехали из Генеральной прокуратуры. И нам генеральный прокурор Юрий Луценко очень четко пояснил, что никаких уголовных дел против гражданина Украины Михаила Саакашвили на территории Украины нет. Также он нам пояснил, что никаких других экстрадиционных дел именно на сегодняшний день в отношении гражданина Украины Михаила Саакашвили нет».

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Накануне Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Порошенко издал указ, которым лишил Саакашвили гражданства Украины.

Саакашвили получил гражданство Украины указом президента Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день лидер назначил Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.

Источник: Reuters

7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с этого поста из-за того, что «устал от постоянного обмана и коррупции», в том числе со стороны киевских властей, 9 ноября 2016 года Порошенко своим указом уволил Саакашвили.

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В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.

Саакашвили ранее разместил на своей странице в фейсбуке пост, в котором заявил, что находится в США. Он отметил, что будет добиваться законного права вернуться на Украину.