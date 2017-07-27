Николай Меркушкин обсудил с руководством ФПК и КбшЖД подготовку к ЧМ-2018

Во встрече также приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области — министр управления финансами Сергей Кандеев, министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин и начальник Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислав Губанов.

Как отметил Петр Иванов, в соответствии с концепцией транспортного обеспечения ЧМ-2018 в дни проведения матчей в Самаре планируется перевозить около 10 тыс. пассажиров в день. Чтобы удовлетворить возросший спрос уже сейчас ФПК прорабатывает график движения дополнительных поездов, в которых впервые в истории чемпионатов мира страна-организатор взяла на себя обязательства по бесплатной перевозке болельщиков.

Петр Иванов отметил, что участие ФПК в транспортном обслуживании Кубка Конфедераций-2017 позволяет компании более точно планировать графики движения поездов и схему транзитных остановок, чтобы как можно больше болельщиков имели возможность добираться до городов, где пройдут матчи ЧМ-2018.

«Опыт, который у нас есть, позволяет нам более точно планировать график движения поездов. Мы также понимаем, какие мероприятия необходимо осуществить, в том числе по промежуточным остановкам. И здесь для нас важно взаимодействие с правительством области с точки зрения правильной и корректной оценки спроса на эти перевозки», — сказал Петр Иванов.

Николай Меркушкин обратил внимание руководства ФПК и КбшЖД и попросил обязательно учесть при составлении расписания, что в Самаре решающий, третий матч группового этапа проведет сборная России. Интерес к этому матчу будет колоссальный, заверил глава региона.

«Болельщики на матч сборной России приедут из любого города страны, в том числе из ближайших к Самаре — Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Саранска и других. Это надо учесть», — подчеркнул Николай Меркушкин.

ФПК и КбшЖД планирую расширить маршрутную сеть дневных экспрессов. Помимо поездов Самара-Пенза и Уфа-Самара-Саратов, может появиться прямое сообщение с Оренбургом и Саранском. Есть заинтересованность развивать казанское и ульяновское направления.

Руководство ФПК заверило: все нюансы они учтут, а окончательный график движения поездов и транзитных остановок будет готов к концу декабря — началу января после проведения официальной жеребьевки группового этапа ЧМ-2018.

На встрече обсудили итоги деятельности Куйбышевского филиала, а также планы по расширению сети пассажирских перевозок. В настоящее время основной пассажиропоток приходится на московское (29%) и южное направление (11%) направление. ФПК намерена эти направления развивать — после годичного перерыва вновь запущено движение двухэтажных поездов по маршруту Самара-Москва. Кроме того, как отметил Петр Иванов, вскоре время в пути сократится за счет модернизации железнодорожного полотна.

Руководитель КбшЖД Рашид Сайбаталов добавил, что рассматривается возможность запуска прямого поезда Самара-Адлер (здесь также будут курсировать поезда с двухэтажными вагонами). «Я думаю, в ближайшее время такой поезд у нас появится», — сказал он.

ФПК намерено расширить и туристическое направление, в частности, компания готова развивать детский туризм. «Это пользуется спросом», — сказал Петр Иванов.

ФПК и КбшЖД планирую расширить маршрутную сеть дневных экспрессов. Помимо поездов Самара-Пенза и Уфа-Самара-Саратов, может появиться прямое сообщение с Оренбургом и Саранском. Есть заинтересованность развивать казанское и ульяновское направления.

«Потребность в этом у города и области очень велика. Люди хотят перемещаться, хотят путешествовать, и развитие сети пассажирских перевозок очень важно для Самары, области и для Куйбышевской железной дороги», — подчеркнул Рашид Сайбаталов.

Министр транспорта региона Иван Пивкин напомнил, что по поручению главы Минтранса РФ Максима Соколова в Сызрани создан крупный пересадочный узел, кроме того, в регионе большинство междугородних автобусов и автобусов местного сообщения сейчас делают остановки около железнодорожных станций и вокзалов.

По словам Ивана Пивкина, если при составлении графика движения экспрессов железнодорожники будут учитывать расписание движения автобусов, это увеличит заполняемость дневных экспрессов.

Подводя итоги рабочей встречи, Николай Меркушкин отметил, что большинство самарцев предпочитают перемещаться по стране железнодорожным транспортом, поэтому правительство региона нацелено на тесное сотрудничество с ФПК и КбшЖД.