Путин подписал указ о Главном военно-морском параде в Петербурге
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 30 июля, в День
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 30 июля, в День
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю… Провести 30 июля 2017 года, в День Военно-морского флота, в городе Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
Путин также постановил возложить подготовку и проведение парада на Минобороны РФ. Кроме того, Минстрою, Минтрансу, Минкомсвязи и правительству
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