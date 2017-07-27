Путин подписал указ о Главном военно-морском параде в Петербурге

В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю… Провести 30 июля 2017 года, в День Военно-морского флота, в городе Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.

Путин также постановил возложить подготовку и проведение парада на Минобороны РФ. Кроме того, Минстрою, Минтрансу, Минкомсвязи и правительству Санкт-Петербурга оказать содействие в проведении мероприятия.