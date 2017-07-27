Действие ОЭЗ в Калининградской области продлят до 2095 года
Планируется создать дополнительные условия для частных инвесторов.
Планируется создать дополнительные условия для частных инвесторов.
Территория особой экономической зоны в Калининградской области расширяется за счет расположенных там морских портов, а срок ее функционирования продлевается почти на 80 лет — до 2095 года. Об этом на заседании правительства 27 июля сообщил
Члены кабмина обсудили несколько законопроектов, которые упрощают ведение бизнеса на Дальнем Востоке и в Калининградской области.
«Мы отменяем утилизационный сбор для некоторых видов транспортных средств сроком выпуска менее трех лет, которые подпадают под процедуру таможенной зоны. Виды и категории определит Правительство. Мы сокращаем сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации с 60 до 45 дней, а также государственной экологической экспертизы», — заявил Медведев.