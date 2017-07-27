Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
С мая 2018 года россиянам придется платить "налог на отпуск"
Ученые: арбузы могут спровоцировать рак
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Редкие кадры: Воля и Утяшева показали подросших детей
СМИ: Волочкова получила предложение руки и сердца
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
8Уникальные витрины Могадишо
16:32 (мск), источник: АиФ Калининград

Действие ОЭЗ в Калининградской области продлят до 2095 года

Планируется создать дополнительные условия для частных инвесторов.

Источник: Аргументы и факты

Территория особой экономической зоны в Калининградской области расширяется за счет расположенных там морских портов, а срок ее функционирования продлевается почти на 80 лет — до 2095 года. Об этом на заседании правительства 27 июля сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Члены кабмина обсудили несколько законопроектов, которые упрощают ведение бизнеса на Дальнем Востоке и в Калининградской области.

В частности, для новых инвесторов ОЭЗ в Калининградской области предлагается ввести налоговые послабления.

«Мы отменяем утилизационный сбор для некоторых видов транспортных средств сроком выпуска менее трех лет, которые подпадают под процедуру таможенной зоны. Виды и категории определит Правительство. Мы сокращаем сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации с 60 до 45 дней, а также государственной экологической экспертизы», — заявил Медведев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Питере друзья «случайно» утопили 13-летнего товарища в Неве и разошлись по домам
Василий Небензя назначен постпредом РФ при ООН
Легенда советского спорта Валерий Маслов умер на 78-м году жизни
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
В Киеве сторонники Саакашвили подрались с полицией
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Раскрыты подробности о браслете, который тестировал Путин
Спорт
«Краснодар» и «Зенит» разомнутся в Европе Команда Роберто Манчини сразится с «Бней-Йегудой» в Израиле, а «быки» Игоря Шалимова примут на своем стадионе датский «Люнгбю»
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь