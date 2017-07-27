Действие ОЭЗ в Калининградской области продлят до 2095 года

Источник: Аргументы и факты

Территория особой экономической зоны в Калининградской области расширяется за счет расположенных там морских портов, а срок ее функционирования продлевается почти на 80 лет — до 2095 года. Об этом на заседании правительства 27 июля сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Члены кабмина обсудили несколько законопроектов, которые упрощают ведение бизнеса на Дальнем Востоке и в Калининградской области.

В частности, для новых инвесторов ОЭЗ в Калининградской области предлагается ввести налоговые послабления.