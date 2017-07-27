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16:21 (мск), источник: Sputnik.by

Президенту Молдовы не разрешили последовать совету Лукашенко

Президент Додон уже пригрозил вывести в сентябре людей на акции протеста против решения Конституционного суда.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Конституционный суд Молдовы запретил проведение референдума, инициированного президентом Игорем Додоном, сообщил в четверг Sputnik Молдова.

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Додон инициировал проведение референдума по четырем вопросам, в том числе об увеличении полномочий президента страны, а также представил закон об изменениях в избирательную систему Молдовы. По словам Додона, подобный совет дал и белорусский лидер Александр Лукашенко — он рекомендовал коллеге действовать так же, как и сам белорусский лидер.

Однако в четверг стало известно о том, что Конституционный суд Молдовы признал незаконным инициированный Додоном на сентябрь референдум — этого добивались многие про-европейские движения в стране. Решение КС оспорить нельзя.

Вместе с тем опросы общественного мнения показывают, что большинство жителей Молдовы поддерживают Додона по вынесенным на референдум вопросам. Сам он уже заявил о том, что вскоре решение по ситуации примет социалистическая партия, а в сентябре возможны массовые акции из-за решения суда.

На референдум должно было быть вынесено четыре вопроса: о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент и сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданами выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также преподавания истории не румын, а Молдовы в школах страны.

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