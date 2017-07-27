Федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал» «перезапустят»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству перезапустить федеральную целевую программу (ФЦП) «Охрана озера Байкал». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 июля, в правительстве Бурятии.

К ноябрю 2017 года ведомства должны подготовить предложения, сказал замдиректора департамента экономики и финансов правительства РФ Антон Григоров 27 июля в ходе международного форума «Байкал как участок всемирного природного наследия: 20 лет спустя».

«Председатель правительства дал поручения Минприроды и другим федеральным ведомствам по перезапуску ФЦП по охране озера Байкала. Министерства к 15 ноября должны подготовить предложения и представить их в правительство РФ», — отметил Григоров.

В настоящее время ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» работает с 2012 года и рассчитана до 2020 года.

По поручению президента РФ Владимира Путина, данному в декабре 2016 года, необходимо создать проект по защите и развитию Байкала и прилегающих территорий. Уточняется, что власти Иркутской области, Бурятии и Забайкалья подготовили программу «Байкал: великое озеро великой страны» (БВОВС) общей стоимостью в 500 миллиардов рублей. Решение по нему ожидается в первой половине 2018 года.

«Проект был сделан, правительство РФ не приняло решение о его запуске сейчас, но подтвердило, что сделает это в 2018 году, во втором квартале», — сказал Григоров.

По информации республиканского правительства, проект БВОВС включает несколько направлений — экология, экономика, туризм. По словам Григорова, «программа должна соединить зачастую противоречащие друг другу требования развития экономики и экологии». Сейчас в ней насчитывается 375 мероприятий, их общая стоимость оценивается в сумму около 500 миллиардов рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии стартовал международный форум «Байкал как участок всемирного природного наследия: 20 лет спустя». В нём принимают участие учёные, власти, представители бизнес-структур и общественных организаций России, Китая, Кореи, Монголии, Франции.