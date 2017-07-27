Валерий Шанцев поручил организовать выставку-продажу школьной формы на Нижегородской ярмарке с 30 июля по 31 августа
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил организовать
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил организовать
«По поручению губернатора региональным предприятиям легкой промышленности, которые занимаются производством школьной формы, были предоставлены бесплатные торговые места на Нижегородской ярмарке. Задача, которую поставил губернатор, — это, в первую очередь, дать возможность нижегородцам приобрести в преддверии нового учебного года школьную форму без торговых наценок», — заявил Подовинников.
«Все
По данным регионального минпрома,