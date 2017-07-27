Валерий Шанцев поручил организовать выставку-продажу школьной формы на Нижегородской ярмарке с 30 июля по 31 августа

Источник: НИА-Нижний Новгород

«По поручению губернатора региональным предприятиям легкой промышленности, которые занимаются производством школьной формы, были предоставлены бесплатные торговые места на Нижегородской ярмарке. Задача, которую поставил губернатор, — это, в первую очередь, дать возможность нижегородцам приобрести в преддверии нового учебного года школьную форму без торговых наценок», — заявил Подовинников.

«Все предприятия-участники ярмарки школьной формы прошли строгую проверку на качество и безопасность продукции. На ярмарке будет представлено более 50 наименований школьной формы, то есть, фактически, жители Нижегородской области могут прийти и в одном месте купить полный комплект, чтобы подготовить детей к новому учебному году», — сообщил заместитель министра.

По данным регионального минпрома, выставка-продажа школьной формы по ценам от производителей проводится в регионе с 2016 года. Как напомнили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, в регионе также создан реестр производителей доброкачественной школьной формы. Качество продукции вошедших в перечень предприятий подтверждается регулярными исследованиями под контролем Роспотребнадзора.