Казахстанцы в Египте были задержаны органами нацбезопасности — МИД РК
Казахстанские студенты в Египте были задержаны органами национальной безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя
Казахстанские студенты в Египте были задержаны органами национальной безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя
«Сегодня состоялась встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта. В ходе встречи египетская сторона сообщила, что казахстанские граждане были задержаны органами национальной безопасности. Они нам подтвердили, что ребята здоровы и содержатся в безопасных условиях, и пообещали, что подробная информация об этом деле будет дана в самое ближайшее время. Мы продолжим добиваться обеспечения доступа нашего консула к казахстанским гражданам», — пояснил он.
«Только что заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов провел встречу с родственниками задержанных ребят и проинформировал их о ситуации, связанной с выяснением обстоятельств», — добавил Жайнаков.
Напомним, 24 июля стало известно, что в Египте пропали шестеро казахстанцев — учащихся языковых курсов. Позже выяснилось, что студенты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизням и здоровью нет.