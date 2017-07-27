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17:01 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцы в Египте были задержаны органами нацбезопасности — МИД РК

Казахстанские студенты в Египте были задержаны органами национальной безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

Источник: Tengrinews

«Сегодня состоялась встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта. В ходе встречи египетская сторона сообщила, что казахстанские граждане были задержаны органами национальной безопасности. Они нам подтвердили, что ребята здоровы и содержатся в безопасных условиях, и пообещали, что подробная информация об этом деле будет дана в самое ближайшее время. Мы продолжим добиваться обеспечения доступа нашего консула к казахстанским гражданам», — пояснил он.

«Только что заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов провел встречу с родственниками задержанных ребят и проинформировал их о ситуации, связанной с выяснением обстоятельств», — добавил Жайнаков.

Напомним, 24 июля стало известно, что в Египте пропали шестеро казахстанцев — учащихся языковых курсов. Позже выяснилось, что студенты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизням и здоровью нет.

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