Казахстанцы в Египте были задержаны органами нацбезопасности — МИД РК

«Сегодня состоялась встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта. В ходе встречи египетская сторона сообщила, что казахстанские граждане были задержаны органами национальной безопасности. Они нам подтвердили, что ребята здоровы и содержатся в безопасных условиях, и пообещали, что подробная информация об этом деле будет дана в самое ближайшее время. Мы продолжим добиваться обеспечения доступа нашего консула к казахстанским гражданам», — пояснил он.