Кадыров заявил о готовности сложить полномочия и уехать в Иерусалим

Источник: РИА Новости

«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса», — написал он в своем канале в Telegram.

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Об этом Кадыров заявил, комментируя широко освещавшуюся в СМИ ситуацию вокруг этой древней мечети, в районе которой Израиль установил особые меры безопасности, спровоцировавшие двухнедельные протесты арабо-мусульманской общины. Ранее сегодня полиция Израиля объявила о демонтаже металлоискателей и камер наблюдения.

«Я против использования борьбы с терроризмом как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения», — отметил Кадыров в этом отношении.

Для исключения конфликтов в будущем Кадыров предложил передать все права на исламскую святыню Иордании.