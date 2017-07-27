Кадыров заявил о готовности сложить полномочия и уехать в Иерусалим
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в пятницу, что готов сложись с себя полномочия и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в пятницу, что готов сложись с себя полномочия и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть
«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса», — написал он в своем канале в Telegram.
Об этом Кадыров заявил, комментируя широко освещавшуюся в СМИ ситуацию вокруг этой древней мечети, в районе которой Израиль установил особые меры безопасности, спровоцировавшие двухнедельные протесты
«Я против использования борьбы с терроризмом как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения», — отметил Кадыров в этом отношении.
Для исключения конфликтов в будущем Кадыров предложил передать все права на исламскую святыню Иордании.
Беспорядки и молитвы\: ситуация на улицах возле Храмовой горы в Иерусалиме.