Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Порошенко пригрозил Кремлю
Стала известна причина смерти первого советского миллионера
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Активисты призвали украинцев выйти на Майдан – СМИ
СМИ: Европу удивил огромный размер ракетоносца РФ
26-летний Никита Пресняков женился
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
18:26 (мск), источник: Интерфакс

Путин констатировал необходимость ответить на санкционное «хамство» в отношении РФ

Москва пока не выработала окончательный ответ на ограничительные меры, он будет зависеть от того, какой именно законопроект будет принят в Вашингтоне.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательного ответа Москвы на антироссийские санкции США пока нет, но подчеркнул, что Россия в какой-то момент ответит на ограничительные меры.

«Мы не видели еще окончательного варианта, поэтому окончательного мнения на этот счет у нас тоже нет», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров.

Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны.
Владимир Путин

Президент РФ также указал на то, что шаги Вашингтона, например, высылка российских дипломатов из США и отторжение дипломатической собственности, противоречат нормам международного права.

«Санкции тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права. Нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации», — сказал Путин.

Читайте также
Белый дом ожидает доработки законопроекта по антироссийским санкциям

Российский лидер также подчеркнул, что обсуждаемый в последние дни законопроект США о санкциях является попыткой использовать геополитические преимущества Штатов в конкурентной борьбе.

«Это действия с отягчающими обстоятельствами и, как бы я сказал, с особым цинизмом. Это явно попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих соратников в данном случае», — сказал Путин.

Президент Финляндии Саули Ниинисте согласился, что «эти предлагаемые санкции имели бы непосредственные последствия и для других стран, а не только для России».

«Этот вопрос нелегкий и небезболезненный для Европейского Союза, и поэтому необходимо приступить к этим переговорам между ЕС и США», — заявил он.

Комментарии
24
Наталья Немцева
Пока все его ответы ударяют только по самым бедным и обездоленным россиянам , так может хватит выёживаться ? А вообще , о чём это я ? Сытый ( особенно хорошо зажратый ) голодного не разумеет .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Другой Мир
Американцы, похоже вам пора заказывать в Китае батут для своих астронавтов...)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Sergei Gordienko
Работать надо голодный,а не скулить!Окорочка Буша убрали и обездоленным не стало хуже!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вести. Экономика. Конгресс США: три голоса разума в санкционном безумии
Во время загрузки произошла ошибка.
16:12 (мск)© Ньюстюб
 "Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
Мутко попросили защитить "Матильду" от футбольных фанатов
Легенда советского спорта Валерий Маслов умер на 78-м году жизни
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
В Киеве сторонники Саакашвили подрались с полицией
Основатель Amazon стал самым богатым бизнесменом мира
Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Раскрыты подробности о браслете, который тестировал Путин
Спорт
«Краснодар» и «Зенит» разомнутся в Европе Команда Роберто Манчини сразится с «Бней-Йегудой» в Израиле, а «быки» Игоря Шалимова примут на своем стадионе датский «Люнгбю»
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь