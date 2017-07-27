Путин констатировал необходимость ответить на санкционное «хамство» в отношении РФ

Источник: РИА "Новости"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательного ответа Москвы на антироссийские санкции США пока нет, но подчеркнул, что Россия в какой-то момент ответит на ограничительные меры.

«Мы не видели еще окончательного варианта, поэтому окончательного мнения на этот счет у нас тоже нет», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров.

Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны. Владимир Путин

Президент РФ также указал на то, что шаги Вашингтона, например, высылка российских дипломатов из США и отторжение дипломатической собственности, противоречат нормам международного права.

«Санкции тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права. Нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации», — сказал Путин.

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Российский лидер также подчеркнул, что обсуждаемый в последние дни законопроект США о санкциях является попыткой использовать геополитические преимущества Штатов в конкурентной борьбе.

«Это действия с отягчающими обстоятельствами и, как бы я сказал, с особым цинизмом. Это явно попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих соратников в данном случае», — сказал Путин.

Президент Финляндии Саули Ниинисте согласился, что «эти предлагаемые санкции имели бы непосредственные последствия и для других стран, а не только для России».