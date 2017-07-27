Некоторых молдавских чиновников ждет прибавка к зарплате
Власти Молдовы решили мотивировать чиновников: за что их ожидает прибавка к зарплате.
Власти Молдовы решили мотивировать чиновников: за что их ожидает прибавка к зарплате.
КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Участие государственных чиновников в дополнительных проектах будет финансово поощряться. Соответствующую законодательную инициативу вынесло на публичное обсуждение правительство.
Согласно предложению кабмина, руководители бюджетных учреждений получат право выдавать надбавки к зарплате тем работникам, которые осуществляют дополнительную деятельность в различных проектах.
Каждая организация должна будет самостоятельно разработать систему выдачи так называемых «стимулирующих выплат». При этом их объем может составлять 15 процентов от ежегодного фонда заработных плат.
Рассчитывать на прибавку к жалованию не смогут те чиновники, которые ранее были наказаны за невыполнение рабочих обязанностей. Кроме того, стимулирующие выплаты будут начисляться техническому персоналу, обслуживающему госканцелярию, министерства и другие структуры, подчиняющиеся правительству.