У Саакашвили не осталось ни одного гражданства. Такое возможно?

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Русская служба Би-би-си разбиралась, может ли государство забрать у человека последний паспорт и как жить без гражданства.

Гражданства Грузии, где на бывшего президента Саакашвили заведено сразу несколько уголовных дел, Саакашвили лишился в конце декабре 2015 года. Власти мотивировали это решение появлением у бывшего президента гражданства Украины.

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Украинская ТСН со ссылкой на государственную миграционную службу Украины сообщала, что украинский паспорт Саакашвили потерял из-за того, что при его получении он указал в анкете ложные данные.

В частности, бывший президент якобы сообщил, что не находится под следствием в каком-либо из государств. При этом на тот момент он был заочно арестован в Грузии.

Сам указ о лишении гражданства не был опубликован. Но Порошенко действительно подписал его, подтвердили в пресс-службе администрации президента Украинской службе Би-би-си.

«Согласно законодательству о защите персональных данных, данный нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные», — сообщил представитель администрации Би-би-си.

Грузия уже во время пребывания Саакашвили на Украине обращалась к Киеву с просьбой выдать его, однако украинская генпрокуратура сделать это отказалась, так как Киев не может выдавать своих граждан.

Знакомый Саакашвили в разговоре с Русской службой Би-би-си рассказал, что гражданств помимо грузинского и украинского у бывшего президента Грузии не было. При этом его супруга Сандра Руловс является подданной Нидерландов.

Может ли государство оставить человека без гражданства?

В миграционной службе Украины официально не дали четких пояснений по поводу того, почему Саакашвили лишился паспорта. Ведомство при этом отметило, что такими полномочиями президента наделяет закон о гражданстве Украины.

«К таким основаниям, в частности, относится, добровольное получение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого получения он достиг совершеннолетия, или получение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов», — говорится в сообщении.

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Партия Саакашвили «Рух новых сил» отметила, что конституция Украины, а также Европейская конвенция о гражданстве прямо запрещать лишать единственного гражданства.

В статье 25 конституции Украины действительно говорится, что гражданин страны «не может быть лишен гражданства и права сменить гражданств», а также «не может быть изгнан за пределы Украины либо выдан другому государству».

При этом статья 4 основного закона говорит, что «основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом».

Европейская Конвенция о гражданстве, на которую сослались сторонники Саакашвили, была принята в 1997 году. Украина ратифицировала и подписала этот документ. К нему присоединилась и Россия.

Как говорится в конвенции, «никто не может быть произвольно лишен своего гражданства», а государствам «следует избегать без гражданства».

В тексте также указывается, что государства могут допускать отмену гражданства только в том случае, если заявитель в этом случае не окажется лицом без гражданства вообще.

Конвенция, тем не менее, перечисляет несколько ситуаций, при которых страна может лишить человека паспорта. Среди них есть «поведение, причиняющее серьезный ущерб жизненно важным интересам государства», а также «приобретение гражданства государства-участника путем мошенничества, предоставления ложной информации или сокрытия любого относящегося к делу факта, касающегося заявителя».

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Еще один документ, который регулирует вопросы гражданства, — это Конвенция ООН о сокращении безгражданства, принятая 30 августа 1961 года. Верховная рада Украина приняла закон о присоединении к этой конвенции в январе 2013 года.

В документе прямо говорится, что ни одно из подписавших его государств «не должно лишать никакое лицо своего гражданства, если такое лишение сделало бы это лицо апатридом» — то есть, человеком без гражданства.

При этом уже в следующем пункте конвенции есть оговорка, что страны могут лишать своих граждан паспорта, если они приобрели гражданство «в результате сообщения ложных сведений или в результате обмана».

Положение людей без гражданства регулирует принятая еще в 1954 году Конвенция ООН о статусе апатридов (Украина присоединилась к ней в 2013 году). Из документа следует, что люди без гражданства не могут быть высланы из страны «иначе как по соображениям государственной безопасности или общественного порядка» и только в судебном порядке.

Существуют ли документы для людей без гражданства?

В 1922 году норвежец Фритьоф Нансен, который в то время занимал должность комиссара Лиги наций по делам беженцев, разработал так называемый «нансеновский паспорт», который выдавался беженцам и потерявшим гражданство людям. В первую очередь документ разработали для бежавших из России после революции. Паспорт выполнял роль проездного документа.

В общей сложности было выдано около 450 тысяч таких документов. В разное время по «нансеновскому паспорту» передвигались писатели Владимир Набоков и Иван Бунин, художники Илья Репин и Зинаида Серебрякова, балерина Анна Павлова, композитор Игорь Стравинский.

В 1953 году в США основали организацию World Service Authority (WSA), которая выдает паспорта «граждан мира» всем желающим. Этот документ был придуман бывшим бродвейским актером Гарри Дэвисом, который в 1948 году отказался от гражданства США и основал в Париже Международный регистр граждан мира.

Как утверждает WSA, паспорта граждан мира официально признаются в Буркина-Фасо, Эквадоре, Мавритании, Танзании, Того и Замбии. На сайте организации выложены официальные письма от этих государств, однако все они датируются несколькими десятилетиями назад. WSA также утверждает, что в более чем в 180 странах обладатели паспорта хотя бы раз смогли пересечь границу.

Большинство стран признает только документы, выданные признанными государствами | Источник: AP 2017

Большинство государств, в том числе Россия, США и страны ЕС, официально заявляют, что не признают паспорта граждан мира. Гарри Дэвиса десятки раз задерживали за попытки пересечь какие-либо международные границы с его «паспортом».

В 2016 году рэпера Ясина Бей (известен как Mos Def) арестовали в ЮАР, когда он пытался покинуть страну с «паспортом гражданина мира».

Среди известных обладателей документа — Эдвард Сноуден, WSA вручила его, когда бывший работник АНБ находился в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Сноуден был вынужден оставаться в ней до получения убежища в России, так как США аннулировало его паспорт (не лишив при этом гражданства).

Паспорт гражданина мира был вручен и Джуллиану Ассанжу, основателю WikiLeaks.

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В России регистрацией лиц без гражданства занимается Федеральная миграционная служба (ФМС). На 1 января 2012 году ФМС зарегистрировала свыше 31 тысяч апатридов, им были выданы виды на жительство или разрешения на временное проживание.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 178 тысяч человек указали себя в качестве лиц без гражданства.

Согласно Конвенции ООН о статусе апатридов, государства должны выдавать апатридам документы об удостоверении личности. Они также могут получать проездные документы для передвижения за пределами территории страны, где они находятся.

Что происходит с теми, кто остался без гражданства?

Тысячи людей находятся в похожей ситуации, как и Саакашвили, рассказал Русской службе Би-би-си Дмитрий Коченов, профессор европейского конституционного права в Университете Гронингена в Нидерландах.

«Это особенно распространилось 20−30 лет назад, когда в мире не разрешалось аккумулировать гражданства. Подход заключался в том, что у человека должен быть только один паспорт. Тогда многие страны лишали гражданства тех, кто получил гражданство в другой стране. Но теперь этот подход изменился», — объясняет он.

По словам Коченова, раньше гражданство считалось «уникальной связью между человеком и государством, которая может быть только эксклюзивной», а теперь к нему относятся с точки зрения прав человека.

Новая норма устоялась не везде, пояснил правовед. В Европе большинство стран, не переключившихся на новый подход, раньше состояли в СССР: это прибалтийские государства, Украина, Грузия. Тем не менее такие страны остались и в западной Европе: Австрия лишает человека гражданства, если он натурализуется где-нибудь еще.

«Люди без гражданства — темное место в международном праве. Право регулировать, кто является гражданином страны, а кто нет, считается суверенным. Единственный строгий запрет — это коллективное лишение гражданства с дискриминирующими основаниями, как произошло с немецкими евреями в Третьем рейхе» Дмитрий Коченов Профессор европейского конституционного права в Университете Гронингена в Нидерландах

В индивидуальных случаях лишение гражданство тех людей, у которых нет других гражданств, не запрещено.

Человека без гражданства не пустит ни одного государства и чаще всего они остаются на нелегальном положении в стране проживания, пояснил правовед. Некоторые пытаются легализовать свой статус и получить хотя бы резидентство, а затем документы, которые позволят передвигаться между странами.

«Но в большинстве случаев эти люди не имеют ни малейшей возможности решить свою проблему. Весь мир устроен так, что гражданство — это необходимый элемент. Предполагается, что он есть по умолчанию. Так что я бы не рекомендовал никому оставаться без гражданства», — посоветовал эксперт.

Получение второго гражданства в некоторых странах может стать основанием для лишения первого | Источник: AFP 2017

Фактически «нансеновские паспорта» не помогали своим обладателям, потому что они должны были получать въездные и выездные визы, продолжил Коченов. Попытки разработать паспорта для людей без гражданства, по его словам, не раз предпринимались «идеалистами», но фактически они проваливались, так как государства отказывались признавать такие документы.

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«Если у тебя нет гражданства, у тебя в глазах закона нет никакого дома и ни одна страна тебя не примет, — объяснил Коченов. — Если ты принимаешь человека без гражданства и паспорта определенной страны, это значит, что его потом его никуда нельзя будет выслать».

В европейских судах слушаются дела, касающиеся лишения гражданства и похожие на случай Саакашвили, сказал Коченов. Самое известное из них связано с профессором Джанко Роттманом.

Роттман, гражданин Австрии, будучи обвиняемым, не стал дожидаться окончания слушаний по собственному делу и уехал в Германию. Он получил немецкое гражданство, потеряв при этом австрийское. Однако когда в Германии власти узнали, что он скрылся от правосудия, решение о выдаче ему паспорта сразу же аннулировали. В итоге у Роттмана стал апатридом.

Европейский суд в Люксембурге в итоге пришел к выводу, что Германия не нарушила никаких норм международного право. Сейчас оно безусловно позволяет аннулировать гражданство, которое получено обманным путем. Сможет ли он при этом восстановить предыдущее гражданство — зависит от внутреннего права страны, констатирует Коченов.

Нина Назарова, Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си