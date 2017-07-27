Хиллари Клинтон выпустит книгу о поражении на президентских выборах

Источник: Reuters

Согласно данным АР, книга Клинтон под названием «Что произошло» («What happened») будет «предостережением»: она расскажет историю российского вмешательстве в выборы и поведает о том, какую угрозу оно несло для американской демократии.

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«В прошлом, по причинам, которые я пытаюсь объяснить, я часто ощущала, что должна быть осторожна на публике, будто я иду по канату без страховочной сетки, но теперь я разрушаю построенную преграду», — написала бывший госсекретарь во введении к книге.

В продажу книга должна поступить 12 сентября.