Хиллари Клинтон выпустит книгу о поражении на президентских выборах

Согласно данным АР, книга Клинтон под названием «Что произошло» («What happened») будет «предостережением»: она расскажет историю российского вмешательстве в выборы и поведает о том, какую угрозу оно несло для американской демократии.
«В прошлом, по причинам, которые я пытаюсь объяснить, я часто ощущала, что должна быть осторожна на публике, будто я иду по канату без страховочной сетки, но теперь я разрушаю построенную преграду», — написала бывший госсекретарь во введении к книге.
В продажу книга должна поступить 12 сентября.
«Хиллари поведает вам о напряженном личном опыте первой женщины, которую партия большинства номинировала кандидатом на пост президента в выборах, отметившихся ненавистью, сексизмом, высотами и падениями, невероятными поворотами, российским вмешательством и противником, нарушившим все правила», — говорится в слове от издателя.