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20:46 (мск), источник: Sputnik.by

Назначение в ГПК: генерал-майор Новиков стал зампредом ведомства

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем председателя Госпогранкомитета генерал-майора Сергея Новикова, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Соответствующий указ за номером 260 белорусский лидер подписал сегодня. Информация о новом зампреде уже появилась на сайте ГПК.

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Ранее должность зампреда погранведомства занимал Анатолий Лаппо, который был повышен до руководителя в декабре 2016 года.

Новиков родился в 1968 году, после окончания в 1989-м Ленинградского высшего училища железнодорожных войск и военных сообщений, а затем Военной академии тыла и транспорта РФ в 2002-м, работал на различных должностях в железнодорожных войсках. Позже служил в Департаменте транспорта обеспечения Минобороны, став впоследствии его руководителем.

Погоны генерал-майора Новикову вручал лично Лукашенко в июне 2014 года.

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