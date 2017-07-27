Назначение в ГПК: генерал-майор Новиков стал зампредом ведомства
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем председателя Госпогранкомитета
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил заместителем председателя Госпогранкомитета
Соответствующий указ за номером 260 белорусский лидер подписал сегодня. Информация о новом зампреде уже появилась на сайте ГПК.
Ранее должность зампреда погранведомства занимал Анатолий Лаппо, который был повышен до руководителя в декабре 2016 года.
Новиков родился в 1968 году, после окончания в 1989-м Ленинградского высшего училища железнодорожных войск и военных сообщений, а затем Военной академии тыла и транспорта РФ в 2002-м, работал на различных должностях в железнодорожных войсках. Позже служил в Департаменте транспорта обеспечения Минобороны, став впоследствии его руководителем.
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