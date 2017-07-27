Указ Лукашенко: у Полесского заповедника больше нет охранной зоны
Охранная зона вокруг Полесского
Охранная зона вокруг Полесского
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым упраздняется охранная зона Полесского государственного
Указ № 259 был подписан 27 июля, документом предусмотрено, что у заповедника больше не будет охранной километровой зоны, а ее земли будут использоваться без установленных ограничений.
«Знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника», — сказали в
Там также уточнили, что данное решение поспособствует ведению сельскохозяйственной деятельности у границ заповедника.
Охранная зона вокруг Полесского
Заповедник был создан в 1988 году на территориях, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС, его площадь составляет более 216 тысяч гектаров. В заповеднике осуществляется разработка методов реабилитации загрязненных радионуклидами территорий. Здесь созданы экспериментальные пчелопасека, сад. С 1996 года проводится разведение лошадей.