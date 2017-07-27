Указ Лукашенко: у Полесского заповедника больше нет охранной зоны

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым упраздняется охранная зона Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

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Указ № 259 был подписан 27 июля, документом предусмотрено, что у заповедника больше не будет охранной километровой зоны, а ее земли будут использоваться без установленных ограничений.

«Знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника», — сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что данное решение поспособствует ведению сельскохозяйственной деятельности у границ заповедника.

Охранная зона вокруг Полесского радиационно-экологического заповедника имела ширину один километр и проходила по территориям Брагинского, Калинковичского, Наровлянского, Мозырского, Хойникского районов Гомельской области. На ней было запрещено охотиться и ловить рыбу, сеять культуры, провоцирующие выход диких животных за границы заповедника, заготавливать древесину и т. д.