Кишинев не пустил российских артистов в Приднестровье

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Заместитель правительства России Дмитрий Рогозин поручил посольству РФ в Молдове посодействовать в решении ситуации вокруг российских артистов, задержанных в аэропорту Кишинева.
В четверг группа артистов — Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян прилетели с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову, однако они были задержаны пограничниками.
«Дал поручение Роспосольству немедленно вмешаться в разрешение ситуации», — написал Рогозин в своем «твиттере».
В сети также появилось обращение артистов. Они выражают свое недоумение в связи со сложившейся ситуации.
«Мы, российские артисты в составе: Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян прилетели с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову. При выходе из самолета в аэропорту Кишинева нас сразу сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности аэропорта. Где на протяжении полутора часов выясняли цель нашего приезда в Молдову. И сказали, что в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра мы вас депортируем обратно в Москву», — отмечается в сообщении.
В этом обращении также подчеркивается, что артисты возмущены действиями службы безопасности.
«Нас сопроводили в зал вылета без паспортов и багажа, пообещали выдать паспорта через 15 минут, но прошло больше трех часов. А воз и ныне там, мы без паспортов, без багажа и в полном неведении, что нас ждет дальше. Считаем неприемлемым такое отношение к людям, которые занимаются творчеством и всю свою жизнь посвятившим тому, чтобы дарить людям тепло и радость. Мы хотели спеть для людей, а нас не пустили. Почему же Россия с теплом и радушием встречает молдавских артистов?» — говорится в сообщении.