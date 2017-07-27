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20:19 (мск), источник: Sputnik.md

Кишинев не пустил российских артистов в Приднестровье

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин дал поручение посольству РФ в Молдове вмешаться в инцидент с российскими артистами.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Заместитель правительства России Дмитрий Рогозин поручил посольству РФ в Молдове посодействовать в решении ситуации вокруг российских артистов, задержанных в аэропорту Кишинева.

В четверг группа артистов — Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян прилетели с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову, однако они были задержаны пограничниками.

«Дал поручение Роспосольству немедленно вмешаться в разрешение ситуации», — написал Рогозин в своем «твиттере».

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В сети также появилось обращение артистов. Они выражают свое недоумение в связи со сложившейся ситуации.

«Мы, российские артисты в составе: Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян прилетели с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову. При выходе из самолета в аэропорту Кишинева нас сразу сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности аэропорта. Где на протяжении полутора часов выясняли цель нашего приезда в Молдову. И сказали, что в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра мы вас депортируем обратно в Москву», — отмечается в сообщении.

В этом обращении также подчеркивается, что артисты возмущены действиями службы безопасности.

«Нас сопроводили в зал вылета без паспортов и багажа, пообещали выдать паспорта через 15 минут, но прошло больше трех часов. А воз и ныне там, мы без паспортов, без багажа и в полном неведении, что нас ждет дальше. Считаем неприемлемым такое отношение к людям, которые занимаются творчеством и всю свою жизнь посвятившим тому, чтобы дарить людям тепло и радость. Мы хотели спеть для людей, а нас не пустили. Почему же Россия с теплом и радушием встречает молдавских артистов?» — говорится в сообщении.

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