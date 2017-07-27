Кишинев не пустил российских артистов в Приднестровье

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Заместитель правительства России Дмитрий Рогозин поручил посольству РФ в Молдове посодействовать в решении ситуации вокруг российских артистов, задержанных в аэропорту Кишинева.

В четверг группа артистов — Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян прилетели с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову, однако они были задержаны пограничниками.

«Дал поручение Роспосольству немедленно вмешаться в разрешение ситуации», — написал Рогозин в своем «твиттере».

В сети также появилось обращение артистов. Они выражают свое недоумение в связи со сложившейся ситуации.

«Мы, российские артисты в составе: Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян прилетели с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову. При выходе из самолета в аэропорту Кишинева нас сразу сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности аэропорта. Где на протяжении полутора часов выясняли цель нашего приезда в Молдову. И сказали, что в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра мы вас депортируем обратно в Москву», — отмечается в сообщении.

В этом обращении также подчеркивается, что артисты возмущены действиями службы безопасности.