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27 июля, источник: Sputnik.md

Президент Молдовы осудил задержания граждан России в Кишиневе

Президент Молдовы Игорь Додон резко осудил случай с задержанием российских граждан в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон осудил задержания граждан России в Кишиневе.

В четверг группа артистов — Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян прилетели с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову, однако они были задержаны пограничниками.

«Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий Президента по восстановлению молдо-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться». — написал Додон на своей страничке в социальной сети Facebook.

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Глава государства принес гостям искренние извинения за досадный инцидент.

Сразу после случая с российскими артистами вице-премьер России Дмитрий Рогозин поручил посольству РФ в Молдове посодействовать в решении инцидента.

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