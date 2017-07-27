Президент Молдовы осудил задержания граждан России в Кишиневе

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон осудил задержания граждан России в Кишиневе.

В четверг группа артистов — Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян прилетели с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову, однако они были задержаны пограничниками.

«Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий Президента по восстановлению молдо-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться». — написал Додон на своей страничке в социальной сети Facebook.

Глава государства принес гостям искренние извинения за досадный инцидент.