Президент Молдовы осудил задержания граждан России в Кишиневе
Президент Молдовы Игорь Додон резко осудил случай с задержанием российских граждан в Кишиневе.
Президент Молдовы Игорь Додон резко осудил случай с задержанием российских граждан в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон осудил задержания граждан России в Кишиневе.
В четверг группа артистов — Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян прилетели с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову, однако они были задержаны пограничниками.
«Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий Президента по восстановлению
Глава государства принес гостям искренние извинения за досадный инцидент.
Сразу после случая с российскими артистами