В Венесуэле запретили уличные протесты

«Те, кто будет организовывать, поддерживать или подстрекать к нарушению организации и работы выборного процесса и социальной жизни страны, будут наказаны тюрьмой на срок от пяти до 10 лет, как это устанавливает 56 статья закона о национальной безопасности», — приводит канал NTN24 заявление Ревероля. Запрет действует с 28 июля по 1 августа.