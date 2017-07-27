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21:53 (мск), источник: РИА Новости

В Венесуэле запретили уличные протесты

МЕХИКО, 27 июл — РИА Новости. Власти Венесуэлы ввели запрет на уличные протесты с пятницы перед выборами в национальное учредительное собрание 30 июля, сообщил министр внутренних дел Нестор Ревероль.

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«Те, кто будет организовывать, поддерживать или подстрекать к нарушению организации и работы выборного процесса и социальной жизни страны, будут наказаны тюрьмой на срок от пяти до 10 лет, как это устанавливает 56 статья закона о национальной безопасности», — приводит канал NTN24 заявление Ревероля. Запрет действует с 28 июля по 1 августа.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.

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