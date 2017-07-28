Николай Меркушкин: «Собственники жилья должны сами диктовать условия управляющим компаниям, а не наоборот»

В совещании приняли участие управляющие микрорайонами и представители общественных советов микрорайонов (ОСМ) трех центральных районов областного центра, представители регионального правительства, администрации Самары и внутригородских районов областного центра, надзорные органы, руководители управляющих компаний (УК), представители Тольятти и Новокуйбышевска.

В самом начале совещания Николай Меркушкин напомнил, что в крупных городах Самарской области создается новый уровень местного самоуправления — исполнительная власть передается на уровень микрорайонов. «В Самаре создано 355 микрорайонов во главе с управляющим и общественным советом, в Тольятти их создается 89. Аналогичная работа ведется в Сызрани и Новокуйбышевске», — отметил глава региона.

Николай Меркушкин добавил, что региональная, да и во многом муниципальная власть, самый талантливый руководитель не может учесть тысячи мелочей, которые происходят на каждой конкретной территории. В то же время управляющие микрорайонами и ОСМ могут на месте решить практически все вопросы. В том числе, и навести порядок в сфере ЖКХ и на рынке управляющих компаний. Все полномочия у ОСМ и управляющих микрорайонами для этого есть.

Глава региона заметил, что уже видны и первые результаты работы общественных советов микрорайонов. Так, за первое полугодие 2017 года рост поступлений местных налогов в бюджет Самары составил 200%. «Это прежде всего заслуга районных администраций Самары и общественных советов. Напоминаю, что 80% местных налогов областной бюджет будет возвращать обратно на территорию», — подчеркнул Николай Меркушкин. Губернатор уверен: благодаря грамотной работе на местах областной бюджет ежегодно сможет дополнительно получать 4−6 млрд руб., которые будут направляться на развитие территорий.

В Самаре создано 355 микрорайонов во главе с управляющим и общественным советом, в Тольятти их создается 89. Аналогичная работа ведется в Сызрани и Новокуйбышевске.

С основным докладом «Об общественной инициативе, о повышении эффективности взаимодействия жителей МКД и управляющих компаний» выступил заместитель руководителя администрации губернатора — руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин.

«Из проведенного Общественной палатой Самарской области социологического опроса следует, что в иерархии проблем, которые волнуют жителей региона, на первом месте стоит проблема «Трудоустройства и боязнь безработицы». На втором месте с отрывом всего в 0,8% встала проблема «Неудовлетворительная работа системы ЖКХ, высокая стоимость коммунальных услуг, несоответствующая их качеству», — отметил Холин и добавил, что только примерно у 2% жильцов есть договор с компанией на управление многоквартирным домом (МКД) с приложением о том, какие услуги и когда должна оказывать УК. При этом, как замечает Дмитрий Холин, в Новокуйбышевске, где 820 многоквартирных домов, что сопоставимо с количеством таковых в Железнодорожном или Октябрьском районах города, да и дома примерно одного года постройки, доля подобных договоров составляет почти 100%. В них установлена норма, что каждые три года в обязательном порядке происходит перезаключение договора с возможностью выбора новой управляющей компании. «Из общения с управляющими микрорайонами следует, что там, где жильцам удалось построить партнерские отношения, где управляющая компания не стремится сэкономить на всем, удовлетворенность качеством услуг ЖКХ значительно выше», — подчеркнул Дмитрий Холин.

Заместитель руководителя администрации губернатора уверен в том, что если жители с опорой на 355 управляющих микрорайонами поэтапно проведут работу по разъяснению старшим домов, о том, какой результат может дать работа по построению честных партнерских договорных отношений, будет получен эффект не меньший, чем тот, который оказался в результате административной реформы, когда была проведена регламентация оказания государственных и муниципальных услуг.

Дмитрий Холин обратил внимание на тот факт, что в настоящее время 71% собственников жилья в городе не участвуют в управлении своим домом, потому не видят реальных механизмов влияния на текущую ситуацию. «Эту ситуацию надо изменить к лучшему, а не противодействовать этим улучшениям, как некоторые компании, которые за деньги жильцов нанимают юристов, чтобы вести с ними судебные войны», — подчеркивает представитель администрации губернатора.

Он отметил, что в настоящее время все управляющие микрорайонами обучены технологии проведения общих собраний и готовы оказать активу МКД помощь в переходе на новые договорные отношения с УК.

«Прошу вас дать поручение администрации Самары совместно с министерством энергетики и ЖКХ области в период с августа по сентябрь спланировать проведение обучающих семинаров в каждом районе города для председателей многоквартирных домов», — обратился Дмитрий Холин с предложением к Николаю Меркушкину. Глава региона согласился с этим тезисом.

Также Дмитрий Холин передал губернатору предложение от общественности города — каждый год в день ЖКХ 18 марта подводить итоги на лучший договор между управляющей компанией и советом МКД и совместно их чествовать. Николай Меркушкин поддержал эту инициативу.

За последние пять лет мы смогли переломить ситуацию с обманутыми дольщиками, и мы фактически единственный регион в стране, где за это время у нас не появилось новых. Уверен, что вместе мы сможем навести порядок и на рынке управляющих компаний. Николай Меркушкин

Сравнительный анализ структуры обращений жителей многоквартирных домов по качеству жилищно-коммунальных услуг привел руководитель государственной жилищной инспекции Андрей Абриталин, а начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров доложил участникам совещания о состоянии законности в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.

О положительном опыте договорных отношений между собственниками жилья и управляющими компаниями рассказали представители новокуйбышевской УК «Новоградсервис» Дмитрий Бухтояров, самарской УК «Ассоциация управляющих компаний» Павел Гордиевский и управляющий микрорайоном № 1/24 Железнодорожного района Самары Людмила Чекмезова. Людмила Чекмезова выразила слова благодарности Николаю Меркушкину за инициативу создания ОСМ. «Я уверена, что власть вместе с жителями теперь сможет навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сказал она.

Впрочем, несмотря на то что большинство управляющих компаний старается выстроить конструктивные отношения с собственниками жилья, пока на рынке сохраняются и недобросовестные организации. В качестве примера участники совещания привели ситуацию с УК «Васко», которая была искусственно обанкрочена, а затем на ее месте появилась новая управляющая компания с теми же учредителями.

Как пояснил и. о. прокурора Самарской области Алексей Павлов, по материалам прокурорской проверки буквально неделю назад возбуждено уголовное дело по факту уклонения ООО «УК «Васко» от перечисления ресурсоснабжающей организации платежей за поставленную энергию. По версии следствия, благодаря грамотной работе на местах областной бюджет ежегодно сможет дополнительно получать 4−6 млрд руб., оплаченных населением за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, не перечислило их ресурсоснабжающей организации. «Я вам гарантирую, что все виновные будут найдены и понесут наказание», — подчеркнул Павлов.

«Это очень хороший и показательный пример, и мы будем и дальше с помощью ОСМ и правоохранительных органов вести работу по выявлению недобросовестных управляющих компаний», — сказал Николай Меркушкин. Губернатор подчеркнул, что собственники жилья должны сами диктовать условия управляющим компаниям, а не наоборот, как зачастую и происходит. «Собственник жилья является заказчиком услуг, которые предоставляет УК, и через ОСМ и управляющих микрорайонами они будут иметь возможность провести любое решение в управляющей компании, в том числе и поменять ее. Недобросовестные управляющие компании должны будут уйти с рынка. Мы должны отрубить этот хвост, чтобы не гнило все тело», — подчеркнул глава региона.