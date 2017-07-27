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22:32 (мск), источник: Actualitati.md

СМИ сообщили о депортации из Молдовы депутата Госдумы РФ

Российского депутата Павла Шперова, прилетевшего в Молдову сегодня днем, не пустили в нашу страну и отправили обратно в Москву, сообщает АиФ в Молдове.

Источник: Actualitati.md

Они ссылаются на Пограничную полицию, которая, в свою очередь, объяснила решение тем, что депутатом не были соблюдены условия пересечения границы, а также что он не указал цель своего визита. Павел Шперов является депутатом Госдумы РФ от Либерально-демократической партии России, возглавляемой Владимиром Жириновским.

Средства массовой информации сообщили и о выдворении из Молдовы российских артистов, приехавших на мероприятия, посвященные 25-летию миротворческой миссии на Днестре, однако эти данные пока не были официально подтверждены.

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