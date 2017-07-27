СМИ сообщили о депортации из Молдовы депутата Госдумы РФ
Российского депутата Павла Шперова, прилетевшего в Молдову сегодня днем, не пустили в нашу страну и отправили обратно в Москву, сообщает АиФ в Молдове.
Российского депутата Павла Шперова, прилетевшего в Молдову сегодня днем, не пустили в нашу страну и отправили обратно в Москву, сообщает АиФ в Молдове.
Они ссылаются на Пограничную полицию, которая, в свою очередь, объяснила решение тем, что депутатом не были соблюдены условия пересечения границы, а также что он не указал цель своего визита. Павел Шперов является депутатом Госдумы РФ от
Средства массовой информации сообщили и о выдворении из Молдовы российских артистов, приехавших на мероприятия, посвященные 25-летию миротворческой миссии на Днестре, однако эти данные пока не были официально подтверждены.