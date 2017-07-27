СМИ сообщили о депортации из Молдовы депутата Госдумы РФ

Они ссылаются на Пограничную полицию, которая, в свою очередь, объяснила решение тем, что депутатом не были соблюдены условия пересечения границы, а также что он не указал цель своего визита. Павел Шперов является депутатом Госдумы РФ от Либерально-демократической партии России, возглавляемой Владимиром Жириновским.