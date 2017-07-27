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27 июля, источник: РБК

В Молдавии отказали во въезде российским артистам и депутату

Пограничные власти Молдавии запретили въезд на территорию страны российскому депутату Госдумы от ЛДПР Павлу Шперову. Об этом сообщает Omega Media Grup со ссылкой на источник в МВД Молдавии.

Источник: AP 2017

По его словам, депутата не пропустили в аэропорту Кишинева и без объяснения причин «выдворили ближайшим рейсом в Москву». Собеседник агентства добавил, что пограничные власти также задержали еще 10 человек, которые направлялись из Москвы в города Приднестровья.

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Как сообщает издание noi.md, помимо Павла Шперова, во въезде отказали группе артистов, которые собирались принять участие в мероприятиях в Приднестровье. В пограничной полиции изданию пояснили, что россиянам отказали во въезде в связи с тем, что они «не указали цель визита» и не соответствовали «необходимым условиям» для въезда в страну.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter сообщил, что «дал поручение Роспосольству немедленно вмешаться в разрешение ситуации» вокруг артистов в Молдавии.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон осудил задержание россиян в аэропорту Кишинева. Об этом он заявил на своей странице в Facebook. «Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв процесса восстановления молдо-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться», — написал он.

Додон принес извинения в связи с инцидентом и добавил, что завтра, 29 июля, намерен «разобраться с каждым таким случаем». «Виновные в актах произвола понесут наказание», — заключил он. ​​

Комментарии
5
Владимир Темченко
Ты кто такой, Павлуша Гунявый, чтобы рассуждать о РОССИИ. Наша страна дала, этой стране все, и обижаться ей на Россию вообще не стоит, людей выучили, дали не зависимость...Живи и богатей.. ради бога.. Но Вы же, вернее, ты же, привык попу, чью лизать, надеяться, что после попы, тебе дадут что-то послаще лизнуть, не получается...
Вы как были подстилками, так ими и остались...
А валить на наших депутатов, министров не стоит, смотрите на своих.
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Павел Батурин
Да же в Молдавии поняли что Депутат из России,любой Фракции это Беда или вор.
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Давид Гиоргадзе
Ну правильно. Воевали против Молдови! Воевали. Так что спасибо надо сказать что не посадили
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