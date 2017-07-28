Аксенов допустил отмену курортного сбора в Крыму

Источник: РИА "Новости"

«Мы будем мониторить выполнение этого закона. Если это будет неудобно для туристов и с точки зрения администрирования, будет кого-то напрягать, значит, эксперимент продлится определенное время и дальше продлен не будет», — сказал Аксенов в эфире телерадиокомпании «Первый Крымский».

Глава республики сказал, что до вступления в силу закона есть достаточно времени, чтобы учесть все нюансы проведения эксперимента. Порядок взимания сбора в Крыму и его размер будет определен в сентябре, сказал Аксенов.