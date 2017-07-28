В Белом доме заявили о сборе компромата на Трампа по заказу русских

Источник: Reuters

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в четверг на брифинге, что компрометирующее досье на президента США Дональда Трампа готовила компания, которой якобы платили русские.

На общественных слушаниях, которые и далее дискредитируют это липовое досье, послужившее источником многих лживых новостей и конспирологических теорий, мы узнали, что компании, которой его изготовила, также платили русские. Это лишь подтверждает то, что президент говорил об охоте на ведьм и фальшивках. Стыдно, что страна постоянно должна проходить через это. Сара Сандерс Пресс-секретарь Белого дома

Никаких подробностей о том, о каких слушаниях идет речь, и каких-либо других деталей Сандерс не представила.

В январе 2017 года СМИ опубликовали доклад, подготовленный бывшим сотрудником британской разведки МИ-6 Кристофером Дэвидом Стилом. Сообщалось, что изначально Стил собирал информацию о Трампе по заказу его политических оппонентов. Однако, по данным британских СМИ, затем, оставшись без заказчиков, экс-разведчик продолжил работать бесплатно, так как считал, что полученные им данные представляют интерес для спецслужб США и Великобритании и важны для обеспечения национальной безопасности США.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали его «от начала и до конца сфабрикованным».