В Белом доме заявили о сборе компромата на Трампа по заказу русских
По словам Сары Сандерс, представители РФ заплатили компании, которая изготовила досье, приписываемое сотруднику британской разведки.
По словам Сары Сандерс, представители РФ заплатили компании, которая изготовила досье, приписываемое сотруднику британской разведки.
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU —
На общественных слушаниях, которые и далее дискредитируют это липовое досье, послужившее источником многих лживых новостей и конспирологических теорий, мы узнали, что компании, которой его изготовила, также платили русские. Это лишь подтверждает то, что президент говорил об охоте на ведьм и фальшивках. Стыдно, что страна постоянно должна проходить через это.
Никаких подробностей о том, о каких слушаниях идет речь, и
В январе 2017 года СМИ опубликовали доклад, подготовленный бывшим сотрудником британской разведки МИ-6 Кристофером Дэвидом Стилом. Сообщалось, что изначально Стил собирал информацию о Трампе по заказу его политических оппонентов. Однако, по данным британских СМИ, затем, оставшись без заказчиков,
Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали его «от начала и до конца сфабрикованным».