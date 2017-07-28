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03:29 (мск), источник: Ведомости

Штаб Путина на выборах-2018 может возглавить Антон Вайно

Избирательный штаб Владимира Путина на президентских выборах 2018 г. может возглавить руководитель его администрации Антон Вайно, говорят два собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента, и соглашается собеседник в администрации. Концепция работы штаба будет зависеть от того, каким способом Путин будет выдвигаться в президенты.

Источник: РИА "Новости"

Пока самый реальный сценарий — самовыдвижение, писала ранее «Газета.ру» и подтверждали собеседники «Ведомостей». В этом случае Путина должна поддержать группа из не менее чем 500 избирателей, после чего кандидату потребуется собрать в свою поддержку 300 000 подписей. Имя руководителя штаба будет названо после создания инициативной группы, которая выдвинет кандидата, а функционировать штаб начнет после того, как кандидат откроет избирательный счет, рассказывает собеседник, близкий к администрации президента: «Сейчас по умолчанию все думают, что это будет Вайно. Но это не предмет обсуждения экспертов на совещаниях, решение все равно примет сам Путин, и оно может быть другим». Традиционно штаб возглавляет кто-то из руководства администрации, но бывали и исключения, добавляет он. Кандидатура Вайно на пост руководителя избирательного штаба выглядит логично, соглашается собеседник в администрации президента.

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Назначение главой штаба руководителя администрации — одна из стандартных схем, поясняет бывший федеральный чиновник: «Учитывая традиционный функционал Вайно, связанный с ведением графика президента, такой вариант тем более вероятен. К тому же он был в штабе Путина в 2012 г. Начальник штаба отвечает за стратегию кампании и находится на своде всех программ и проектов». По словам собеседника, Дмитрий Медведев и Дмитрий Козак возглавляли штабы Путина на двух первых его президентских выборах, поскольку были «доверенными» людьми. Бессмысленно назначать кого-то, кто не занимается этим в реальности, как это было с режиссером Станиславом Говорухиным в 2012 г., считает еще один человек, близкий к администрации президента.

Вайно, выходец из МИДа, работал в президентском протоколе с 2003 г. В 2007 г. он перешел на должность замруководителя аппарата правительства, а с декабря 2011 г. по май 2012 г. руководил аппаратом Белого дома. После этого Вайно вслед за Путиным вернулся в Кремль, где занимал пост сначала замруководителя администрации президента, а с 2016 г. — ее руководителя.

Собеседники «Ведомостей» ранее называли Вайно человеком «лично Путина», равноудаленным от чистой политики и силовиков.

Ни сам Путин, ни его пресс-секретарь Дмитрий Песков не комментируют информацию о предстоящей предвыборной кампании, ссылаясь на то, что она еще не началась и никакие решения на этот счет в Кремле пока не приняты.

В 2012 г. штаб общественной поддержки был сформирован на базе Общероссийского народного фронта (ОНФ), хотя реально за проведение кампании отвечал первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин. Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов ранее говорил, что фронт по-прежнему играет роль штаба общественной поддержки президента: «Мы продолжаем участвовать в решении тех задач, которые ставит президент перед страной. Институт доверенных лиц тоже неформально продолжает существовать, потому что президент, встречаясь с ними после предыдущих выборов, предложил им остаться в общественной жизни через народный фронт. Даже руководящие органы по-прежнему называются штабами — центральный и региональные. Если нам будет поставлена задача, мы готовы ее выполнить».

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Администрация президента фактически создавалась под задачу проведения выборов, напоминает политолог Глеб Павловский. Номенклатурно должности могут быть разные, но фактически всегда есть тождество администрации и президентского штаба, отмечает он: «Никогда кампанией не руководил внешний для администрации человек. Традиционно кто-то из администрации был руководителем штаба, а кто-то отвечал за стратегию. Например, в 1999 г. Медведев был начальником штаба, а стратегом — [глава администрации Александр] Волошин, в 2004 г. начальник штаба — Козак, а реально управлял штабом [замглавы администрации Владислав] Сурков». Сейчас немного другая ситуация, поскольку речь идет не об избирательной кампании, а о переформатировании управления всей политической системой, полагает эксперт.

«Готовятся не выборы, а комплекс мер, в который должно входить получение Путиным мандата от населения, чтобы с ним произвести дальнейшую реорганизацию государства. И логично поставить во главе штаба неприкосновенную фигуру без своей игры — Вайно подходит идеально». При наличии «стратегического командования Кириенко» Вайно не будет проявлять инициативу, но «является идеальной точкой суммирования разных сил в общий вектор», заключает Павловский.

Сетка штабов и система управления штабом формируется в зависимости от задач кампании, независимо от того, депутатская это кампания, губернаторская или президентская, говорит руководитель региональных программ близкого к Кремлю ЭИСИ Андрей Колядин. Общественные штабы объединяют знаковые личности, которые одновременно выполняют функции доверенных лиц, представляют кандидата на мероприятиях, продвигают его повестку, поясняет он: «Технологический штаб состоит из специалистов, способных написать стратегию, календарный план. Одни мероприятия должны работать на узнавание кандидата, другие — на продвижение его программы, третьи — на мобилизацию к голосованию».

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Есть еще и так называемый чиновничий штаб, когда кампания строится на мероприятиях, запланированных на данный промежуток времени, добавляет эксперт: «Например, проходит международный фестиваль студентов — можно предположить, что он станет знаковым событием и в нем будут участвовать кандидаты. Исходя из того что штабные технологи не могут управлять такими мероприятиями, чиновничий штаб выстраивает систему, чтобы не было срывов».

Штаб во главе с Говорухиным в 2012 г. при выдвижении Путина от «Единой России» обеспечивал связку с ОНФ и другими структурами общественной поддержки, говорит политолог Дмитрий Бадовский: «Наличие общественного штаба зависит в том числе и от схемы выдвижения. Если будет самовыдвижение, то структура общественного штаба должна быть». В 2012 г. это было необходимо еще и из-за специфической ситуации, так как Путин был премьером, «часть его команды была в Белом доме, а часть — в администрации президента», а также из-за ситуации с протестами, добавляет эксперт.

Задачи сильно технологизировались — Путину по большому счету не нужен ни штаб, ни политтехнологи: все, что он делает, воспринимается сейчас только в рамках предвыборной кампании, говорит политолог Андрей Колесников. По его мнению, если Путин пойдет самовыдвиженцем, как народный президент, что логично, то штаб будет непартийным, а ОНФ в этом смысле уже устаревшая структура, адаптированная под другие задачи. И Вайно, и [его первый заместитель] Сергей Кириенко должны сыграть здесь базовые технологические роли: государство должно подготовить государственного лидера к продлению своих полномочий, резюмирует эксперт.

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Комментарии
2
Вадим Кулаков
Какая бы технология не применялась на выборах в 2018 году, голосовать буду только за В. Путина, либо за предложенную им кандидатуру на пост президента. Так как, со слов Путина, уходить из политики он не планирует, второй вариант наиболее приемлем для более мягкой, но конкретной смены правительства.
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сергей осипов
все что связано с ВВПутиным имеет только положительный результат для России.нужно закреплять и усиливать достигнутый результат. главное не допустить к управлению страной нового горбачева. и ему подобных.
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