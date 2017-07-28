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01:20 (мск), источник: ТАСС

Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России

Теперь документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», должен подписать Дональд Трамп.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Голосование на данный момент продолжается, однако законодательная инициатива уже набрала достаточное количество голосов для утверждения.

Теперь данный документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп поддерживает ужесточение ограничительных мер против упомянутых трех государств, однако примет решение после того, как ознакомится с окончательным вариантом законопроекта.

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