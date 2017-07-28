Хабаровский губернатор отчитал детского омбудсмена за «женское поведение»

Источник: Восток Медиа

Губернатор Вячеслав Шпорт сделал замечание региональному уполномоченному по правам ребёнка Виктории Трегубенко. Глава Хабаровского края отвечал на вопрос из записки, которую она передала в президиум расширенного заседания правительства субъекта, и обратил внимание на то, что в это время омбудсмен отвлекалась на беседу с соседками по ряду.

Вопрос касался строительства жилья для бюджетников в Чумикане. Вячеслав Шпорт начал рассказывать о том, что возведение двухквартирного дома ведётся, но прервался, чтобы сделать наставление уполномоченной.

«Вы спросили, я отвечаю. Давайте продолжать, наверное, и о других домах хочется поговорить. Мы для бюджетников строим жильё по заявкам районов… Ну, слушайте. Это уже чисто женская логика — языками “ля-ля-ля”. Вопрос задали — и уже лялякаете с тремя женщинами сразу. Хоть вы и защитник детей, но губернатора слушайте, когда я вам отвечаю», — сказал глава региона.

Он отметил, что любой район имеет право обратиться в правительство края за содействием, если не располагает достаточным количеством средств для «адресного» строительства домов.

«Мы помогаем строить их — для врачей, для учителей. Молодые специалисты у нас сегодня нежные, закончив институт, они в Чумикан ехать не хотят. Особенно, если там негде жить. И вы бы, я думаю, не захотели. Поэтому мы строим им дома, хорошие, с удобствами», — отметил Вячеслав Шпорт.