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03:40 (мск), источник: Вести Приморье

Владимир Миклушевский пригласил китайскую компанию строить дома в Приморье

Китайская компания «Юй Пэн» намерена инвестировать в строительство жилья в Приморье. Губернатор края Владимир Миклушевский предложил бизнесменам несколько проектов для сотрудничества в четверг, 27 июля.

Источник: Вести Приморье

Китайская компания «Юй Пэн» намерена инвестировать в строительство жилья в Приморье. Губернатор края Владимир Миклушевский предложил бизнесменам несколько проектов для сотрудничества в четверг, 27 июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Переговоры стали продолжением встречи главы Приморья с председателем совета директоров компании «Юй Пэн» Лю Вэньбо в Хасанском районе, где в настоящее время резидент Свободного порта Владивосток строит крупный туристический комплекс с привлечением китайских инвестиций.

Владимир Миклушевский подчеркнул, руководство края приветствует появление новых компаний на строительном рынке Приморья.

«Помимо коммерческого строительства жилья на территории края, где мы также хотели бы видеть ваше участие, у нас есть несколько государственных задач, которые мы должны выполнить. Это проект “Жилье для российской земли”, строительство жилья для детей-сирот, для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда. Еще одно важное направление — строительство домов в Большом Камне, где сегодня строится крупнейшая в России судоверфь “Звезда”. Безусловно, этими программами наше сотрудничество не должно ограничиваться, но это то, что сейчас для нас крайне актуально. Мы дадим вам все параметры проектов, вы выберете наиболее приоритетный и интересный для вас», — заявил Губернатор.

Глава региона представил потенциальным инвесторам курирующего стройку вице-губернатора Эдуарда Портнова и директора Корпорации развития жилищного строительства Романа Чернявского, которым предстоит более детально проработать с китайскими партнерами вопросы взаимодействия. Глава региона также отметил, что помимо жилья для работников судостроительной верфи перед корпорацией стоит глобальная задача развития малоэтажного строительства в Приморье и создания жилья эконом-класса.

Лю Вэньбо заверил Губернатора, что тщательно изучит все проекты и готов к сотрудничеству.

«Наша дочерняя компания “Хунбо” уже зарегистрировала свое представительство во Владивостоке. Через нее мы готовы к работе по реализации совместных проектов», — обозначил председатель совета директоров «Юй Пэн».

Владимир Миклушевский отметил, в перспективе в Приморье может быть создано совместное производство строительных материалов, чтобы китайским партнерам не пришлось ввозить их из-за рубежа.

Справочно: «Юй Пэн» образована в 2004 году как современная девелоперская компания, занимающаяся строительством административных зданий, управлением гостиниц и другими направлениями. Общая площадь реализованных компанией проектов составляет около 2,5 миллионов квадратных метров, валовая их стоимость — 11 миллиардов юаней. В 2008 году была создана дочерняя компания — строительная компания «Хунбо» в городе Хуньчунь.

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