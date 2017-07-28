Экономика Хабаровского края растет по основным показателям
Итоги полугодия подвели на расширенном заседании правительства.
Итоги полугодия подвели на расширенном заседании правительства.
Экономика Хабаровского края демонстрирует положительную динамику по основным показателям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Так, индекс промышленного производства составил 105,5% к соответствующему периоду прошлого года, отметил зампред краевого правительства — министр экономического развития Виктор Калашников.
По предварительной оценке, за первое полугодие организации и предприятия всех форм собственности инвестировали в основной капитал 43,8 млрд рублей (115% к соответствующему периоду прошлого года).
Также в лучшую сторону изменилась ситуация на потребительском рынке края. За январь — июнь 2017 года оборот розничной торговли составил 142,6 млрд рублей (102,2% к соответствующему периоду 2016 года), оборот общественного питания — 8,1 млрд рублей (100,7%).
На 6% выросли налоговые поступления от малого бизнеса. Этому способствовали новые меры по поддержке предпринимателей, считают в правительстве края. В частности, набирает обороты кредитование малых компаний (рост 30% к уровню прошлого года), открылись центры для предпринимателей в режиме «одного окна», большая работа ведется по улучшению условий для бизнеса по целевым моделям.
«Мы видим, что экономика региона восстанавливается после определенного спада, локомотивом развития