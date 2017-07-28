Экономика Хабаровского края растет по основным показателям

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Экономика Хабаровского края демонстрирует положительную динамику по основным показателям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Итоги первых шести месяцев этого года подвели на расширенном заседании правительства края.

Так, индекс промышленного производства составил 105,5% к соответствующему периоду прошлого года, отметил зампред краевого правительства — министр экономического развития Виктор Калашников. По-прежнему сохраняется стабильный рост грузооборота транспорта (на 4,3%), сокращается уровень регистрируемой безработицы, увеличивается среднемесячная заработная плата работников организаций (на 7,4%). Индекс роста реальной заработной платы составил 102,8%.

По предварительной оценке, за первое полугодие организации и предприятия всех форм собственности инвестировали в основной капитал 43,8 млрд рублей (115% к соответствующему периоду прошлого года).

Также в лучшую сторону изменилась ситуация на потребительском рынке края. За январь — июнь 2017 года оборот розничной торговли составил 142,6 млрд рублей (102,2% к соответствующему периоду 2016 года), оборот общественного питания — 8,1 млрд рублей (100,7%).

На 6% выросли налоговые поступления от малого бизнеса. Этому способствовали новые меры по поддержке предпринимателей, считают в правительстве края. В частности, набирает обороты кредитование малых компаний (рост 30% к уровню прошлого года), открылись центры для предпринимателей в режиме «одного окна», большая работа ведется по улучшению условий для бизнеса по целевым моделям.