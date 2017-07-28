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03:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В Конгрессе США одобрили выделение 1,6 миллиарда на строительство «стены Трампа»

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение 1,6 миллиарда долларов из бюджета для строительства стены вдоль границы с Мексикой. Закон «Об ассигнованиях министерству обороны» поддержали 230 членов Палаты представителей. Против него выступили 196 конгрессменов.

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фотографий
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фотографий

Об этом в четверг, 27 июля, сообщает Associated Press.

Закон «Об ассигнованиях министерству обороны» поддержали 230 членов палаты. Против него выступили 196 конгрессменов.

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей опубликовал законопроект 12 июля. В нем говорится, что «обеспечение безопасности американцев является главным приоритетом». Также в нем не содержится упоминаний об обещании президента США Дональда Трампа, что Мексика заплатит за строительство стены.

Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, 25 января. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Возведение такой стены — одно из основных предвыборных обещаний Трампа.

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