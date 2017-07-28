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03:51 (мск), источник: Восток Медиа

Вячеслав Шпорт согласился поработать рыбаком в Нанайском районе

Губернатор призвал власти муниципального образования искать новые способы пополнения бюджета.

Источник: Восток Медиа

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил о готовности лично заняться рыбной ловлей на реках Нанайского района, чтобы помочь местному руководству увеличить поступления в бюджет. Так он отреагировал на доклад главы муниципального образования Виктора Савватеева на расширенном заседании регионального правительства, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

В своём выступлении руководитель района рассказал о проблемах, связанных с безработицей — из-за них местный бюджет испытывает затруднения с пополнением казны за счёт налога на доходы физических лиц. Виктор Савватеев анонсировал «рабочее совещание» по этому вопросу, чем вызвал живую реакцию губернатора.

«Про совещания только мне не рассказывайте. Я вам про Японию лучше расскажу. Там, когда, например, улов рыбы падает, собираются все министры, садятся на корабли, бросают сети и ловят рыбу. А у нас с советских времён так принято: рыбы нет — давай проведём совещание. Потом ещё одно, потом заседание, потом поехали — а рыба уже прошла», — сказал Вячеслав Шпорт.

Он подчеркнул, что не так уж важно, какими именно способами руководство района и члены правительства края будут решать поставленные перед ними задачи.

«Может, вы вместе поедете и наловите рыбы. Места в районе есть. Наловите, сдадите, а выручку — в доход Нанайского района. Я сам готов пойти и поймать сколько-нибудь. Дайте мне задание, я вам наловлю», — добавил глава региона.

Вячеслав Шпорт поручил краевому министерству экономического развития проанализировать план развития района вместе с местными властями и определить новые механизмы, которые могли бы наиболее эффективно отвечать требованиям времени. Он не исключил возможность создания в муниципальном образовании территории опережающего развития.

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