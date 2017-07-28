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04:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Отстраненный глава Владивостока объяснил, почему ремонт дорог «завис»

По словам Игоря Пушкарева, работы в городе тормозят «бюрократические проволочки».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

Временно отстраненный глава города Владивостока Игорь Пушкарёв через свою страницу в Facebook обратился к горожанам с просьбой отнестись с пониманием к неудобствам на дорогах, вызванных задержкой по переводу аванса подрядчику дорожных работ. Мэр отметил, что всему виной «бюрократические проволочки» и намекнул на то, что ранее на ремонт вкладывались личные средства, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, ремонт основных городских магистралей — улицы Светланской, Народного проспекта, улиц Гоголя, Фадеева и Выселковой — сейчас ведется по госпрограмме «Безопасные и качественные дороги», рассчитанной до 2020 года. Участие в ней осуществляется на условиях софинансирования из муниципального, краевого и федерального бюджетов. Дорожные работы на указанных улицах ведут несколько небольших компаний, и у одной — ООО «Федерал Строй», отвечающего за Светланскую и Народный проспект, — появились уже заметные горожанам проблемы.

Две недели назад ИА PrimaMedia писало, что работы на Светланской идут масштабно, тротуары разрыты по обеим сторонам от дороги, от чего страдают и автомобилисты, и пешеходы. При этом многие заметили, что ремонт продвигается медленно: разрытыми оказались несколько кварталов, хотя рабочих не видно. 11 июля видеооператор агентства прошел по улице от ГУМа в сторону цирка и встретил дорожников только на одном участке.

Как ИА PrimaMedia пояснил глава городского управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, ремонт может «забуксовать», поскольку компания-подрядчик «Федерал Строй» не может закупить необходимые строительные материалы. Связано это с тем, что работы ведутся по федеральной программе на условиях софинансирования из разных бюджетов, однако край и федерация аванс переводить не спешат.

Сегодня, 28 июля, ситуацию прокомментировал и временно отстраненный от должности глава Владивостока.

«Во Владивостоке идёт сезон дорожных работ. Традиционно это доставляет неудобства горожанам, но все понимают, что дороги и тротуары нужно ремонтировать. Однако в этом году администрация в очередном раз столкнулась с задержкой финансирования от региональных и федеральных властей. Это не в первый раз. Подобная ситуация повторяется каждый год, поэтому, когда я только начинал свою работу на посту главы г. Владивосток, я понимал, что нужно выстраивать систему максимально независимую от других уровней власти для повышения эффективности работы. В период подготовки к Саммиту АТЭС 2012 данная система показала свою эффективность. Все запланированные работы были сделаны в срок, а Владивосток, в новом облике, встретил гостей крупнейшего международного мероприятия», — отмечается в сообщении на странице Игоря Пушкарёва.

Мэр выразил негодование по поводу того, что теперь «всё достигнутое утеряно и нет тех, кто может кредитовать и вкладывать свои личные средства (как оказалось это наказуемо)». Очевидно, Игорь Пушкарёв имел ввиду компанию своего брата «Спасскцемент», акционеры которой ранее официально простили долги МУПВ «Дороги Владивостока» в размере почти 697 млн рублей. Аналогичные решения приняли акционеры ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» (247 млн рублей), ООО «Трилитон» (7,8 млн рублей), АО «Дробильно-сортировочный завод» (7,9 млн рублей).

«Достигнутые договорённости сошли на нет, и “бюрократические пробуксовки” тормозят дорожные работы в городе. Поэтому прошу всех жителей города отнестись с пониманием к этим неудобствам!», — написал мэр.

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