Путин недоволен дальневосточными аэропортами
Глава государства Владимир Путин поручил развивать дальневосточные аэропорты и обновить авиапарк, сообщает ИА «Deita.ru».
Глава государства Владимир Путин поручил развивать дальневосточные аэропорты и обновить авиапарк, сообщает ИА «Deita.ru».
Правительству России до 15 ноября поручено совместно с дальневосточными регионами провести оценку потребности авиакомпаний в воздушных судах для осуществления местных авиаперевозок пассажиров на территории Дальнего Востока.
Кроме того, в ноябре правительство России должно представить доклад по государственной поддержке приобретения вертолетов российского производства для воздушных перевозок.
Также Путин поручил устранить «избыточные требования авиационной и транспортной безопасности к аэропортам местных воздушных линий дальневосточных регионов», — сообщает минвостокразвития.
Михаил Грач.