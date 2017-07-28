Путин недоволен дальневосточными аэропортами

Источник: AP 2017

Правительству России до 15 ноября поручено совместно с дальневосточными регионами провести оценку потребности авиакомпаний в воздушных судах для осуществления местных авиаперевозок пассажиров на территории Дальнего Востока.

Кроме того, в ноябре правительство России должно представить доклад по государственной поддержке приобретения вертолетов российского производства для воздушных перевозок.

Также Путин поручил устранить «избыточные требования авиационной и транспортной безопасности к аэропортам местных воздушных линий дальневосточных регионов», — сообщает минвостокразвития.