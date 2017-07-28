Губернатор Приморья направился с рабочей поездкой в Большой Камень

Как ранее сообщало ИА «DEITA.RU», в ближайшие годы по инициативе администрации Приморского края в Большом Камне появится развитая социальная инфраструктура. Большой Камень в ближайшие годы станет городом опережающего развития. Будут построены 750 квартир для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» (4 дома 121 серии количеством 750 квартир каждый). На эти цели выделено 320 млн. рублей. Также в рамках создания социальной инфраструктуры осуществляется строительство: детской поликлиники на 400 посещений в смену; детского сада на 280 мест (ул. Гагарина); средней общеобразовательной школы на 600 мест. Ожидаемые сроки реализации проекта — 2019 год.