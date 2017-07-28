Губернатор Приморья направился с рабочей поездкой в Большой Камень
В пятницу, 28 июля, глава Приморья Владимир Миклушевский в рамках рабочей поездки посетит Большой Камень — об этом ИА «DEITA.RU» сообщили в администрации региона.
В пятницу, 28 июля, глава Приморья Владимир Миклушевский в рамках рабочей поездки посетит Большой Камень — об этом ИА «DEITA.RU» сообщили в администрации региона.
Предполагается, что в ходе визита губернатор осмотрит площадки дальневосточного завода «Звезда» и судостроительного комплекса «Звезда», встретится с трудовым коллективом предприятий.
Также в планах Владимира Миклушевского — осмотреть социальную инфраструктуру города, включая строящийся микрорайон, а также провести приём граждан по личным вопросам.
Как ранее сообщало ИА «DEITA.RU», в ближайшие годы по инициативе администрации Приморского края в Большом Камне появится развитая социальная инфраструктура. Большой Камень в ближайшие годы станет городом опережающего развития. Будут построены 750 квартир для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» (4 дома 121 серии количеством 750 квартир каждый). На эти цели выделено 320 млн. рублей. Также в рамках создания социальной инфраструктуры осуществляется строительство: детской поликлиники на 400 посещений в смену; детского сада на 280 мест (ул. Гагарина); средней общеобразовательной школы на 600 мест. Ожидаемые сроки реализации проекта — 2019 год.
Наталья Алексеева.