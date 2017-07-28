Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
По данным агентства AFP, ракета была запущена с территории Йемена.
По данным агентства AFP, ракета была запущена с территории Йемена.
ТАСС, 28 июля. Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила ракету, летевшую в направлении главного центра паломничества мусульман — Мекки (Саудовская Аравия). Об этом в пятницу сообщило агентство AFP.
По его сведениям, ракета была запущена с территории Йемена и сбита в 69 км к югу от города. Коалиция назвала данную атаку «отчаянной попыткой хуситов (сторонников движения “Ансар Аллах” — прим. ТАСС) помешать проведению хаджа (один из пяти столпов Ислама, заключается в посещении мусульманских святынь в Мекке, в этом году начнется с 30 августа — прим. ТАСС)».
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и