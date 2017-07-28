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09:35 (мск), источник: ТАСС

Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку

По данным агентства AFP, ракета была запущена с территории Йемена.

Источник: Reuters

ТАСС, 28 июля. Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила ракету, летевшую в направлении главного центра паломничества мусульман — Мекки (Саудовская Аравия). Об этом в пятницу сообщило агентство AFP.

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По его сведениям, ракета была запущена с территории Йемена и сбита в 69 км к югу от города. Коалиция назвала данную атаку «отчаянной попыткой хуситов (сторонников движения “Ансар Аллах” — прим. ТАСС) помешать проведению хаджа (один из пяти столпов Ислама, заключается в посещении мусульманских святынь в Мекке, в этом году начнется с 30 августа — прим. ТАСС)».

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин. В последнем докладе эксперты Совета Безопасности ООН предложили создать специальную комиссию для расследования нарушений международного гуманитарного права, совершенных за время конфликта.

Комментарии
3
Влера Малютин
ложь должна быть чудовищной, чтоб в неё поверили, тут видно без участия ЦРУ обошлось, слабая смешная попытка очернить противника.......учились бы у украинцев, вот там Фейк, масштабнеший, развернутый на все сферы деятельности государства, врут убедительно, сами даже верят......любо, дорого посмотреть......:-))))
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Сергей Саморуков
Это из серии "рыбацкие рассказы" . Писали б сразу , что десяток ....
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Евгений Смольянов
И чем-же они сбили "ракету"? Похоже на фейк...
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