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06:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спикер ЗС Приангарья: На форуме «Городская среда» звучали душевные предложения

Сергей Брилка рассказал об итогах поездки в Краснодар.

Источник: IrkutskMedia.ru

Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка прокомментировал итоги поездки на Всероссийский форум «Городская среда», который прошел в Краснодаре 24—25 июля. По мнению парламентария, участники предлагают такие решения, которые привносят душевность в развитие проекта, а именно, те идеи, которые действительно актуальны для людей и решают их проблемы. Также он отметил, что полученный опыт нужно изучать и популяризировать на территории Иркутской области. Об этом шла речь на пресс-конференции накануне, 27 июля, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Сергей Брилка был впечатлен количеством парков, скверов, фонтанов и лавочек и танцевальных площадок в Краснодаре. Также в городе большое внимание уделяется велосипедистам, которых на улицах очень много.

«Жизненного пространства должно быть больше. Поэтому нужно девять этажей превращать в 25, а парковки — строить под землей. Соответственно расширится дворовое пространство для людей», — сказал Сергей Брилка.

По мнению председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой, новизна проекта заключается в том, что если раньше деньги выделялись из местного бюджета, то сейчас еще и из федерального.

«В этом году 453 млн рублей заложены по «Городской среде» и 16 млн рублей по «Паркам малых городов», — сообщила Ирина Синцова.

На форуме были проанализированы первые итоги программы, поставлены задачи и определены перспективы развития проекта.

«Выстраивается система и центром является партийный проект “Городская среда”», — отметила она.

Также Ирина Синцова сообщила, что председатель правительства Дмитрий Медведев дал указание, чтобы в следующем году в бюджет были заложены деньги соизмеримые с тем, которые были выделены в 2017 году.

Отметим, что программа «Городская среда» охватывает 80 млн человек по всей России и 830 тысяч жителей Иркутской области. Проект продолжится до 2022 года.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Городская среда» инициирован депутатами фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе. В 2017 году участие в проекте принимают 13 муниципальных образований Иркутской области: Иркутск, Саянск, Усолье-Сибирское, Железногорск-Илимский, Шелехов, Тулун, Байкальск, Усть-Илимск, Черемхово, Братск, Зима, Свирск и Ангарск. На реализацию партпроекта Иркутская область израсходует 675 млн рублей федерального, областного и местных бюджетов.

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