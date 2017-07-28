Спикер ЗС Приангарья: На форуме «Городская среда» звучали душевные предложения
Сергей Брилка рассказал об итогах поездки в Краснодар.
Сергей Брилка рассказал об итогах поездки в Краснодар.
Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка прокомментировал итоги поездки на Всероссийский форум «Городская среда», который прошел в Краснодаре
Сергей Брилка был впечатлен количеством парков, скверов, фонтанов и лавочек и танцевальных площадок в Краснодаре. Также в городе большое внимание уделяется велосипедистам, которых на улицах очень много.
«Жизненного пространства должно быть больше. Поэтому нужно девять этажей превращать в 25, а парковки — строить под землей. Соответственно расширится дворовое пространство для людей», — сказал Сергей Брилка.
По мнению председателя комитета по
«В этом году 453 млн рублей заложены по «Городской среде» и 16 млн рублей по «Паркам малых городов», — сообщила Ирина Синцова.
На форуме были проанализированы первые итоги программы, поставлены задачи и определены перспективы развития проекта.
«Выстраивается система и центром является партийный проект “Городская среда”», — отметила она.
Также Ирина Синцова сообщила, что председатель правительства Дмитрий Медведев дал указание, чтобы в следующем году в бюджет были заложены деньги соизмеримые с тем, которые были выделены в 2017 году.
Отметим, что программа «Городская среда» охватывает 80 млн человек по всей России и 830 тысяч жителей Иркутской области. Проект продолжится до 2022 года.
Напомним, партийный проект «Единой России» «Городская среда» инициирован депутатами фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе. В 2017 году участие в проекте принимают 13 муниципальных образований Иркутской области: Иркутск, Саянск,