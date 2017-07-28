Главу администрации Уссурийска отпустили под подписку о невыезде — источник
Евгений Корж заключил со следствием досудебное соглашения о сотрудничестве.
Евгений Корж заключил со следствием досудебное соглашения о сотрудничестве.
Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.
Задержанный силовиками два дня назад глава администрации Уссурийска Евгений Корж отпущен под подписку о невыезде, сообщил ИА PrimaMedia источник в правоохранительных структурах. Кроме этого, по сведениями источника, он заключил со следствием досудебное соглашения о сотрудничестве.
Напомним, что 26 июля силовики задержали главу администрации Уссурийска Евгения Коржа, а в городской администрации прошла выемка документов. По информации источников агентства, задержание было связано с делом ранее задержанного силовиками
Уроженец Уссурийска и выпускник Суворовского Уссурийского военного училища Евгений Корж до перехода на госслужбу занимался бизнесом. В 1997 году он основал заводы «Ратимир» в Уссурийске и Находке. До того, как перешел на госслужбу работал директором по развитию компании ООО «Ратимир». В 2007 году вступил в партию «Единая Россия», в 2012 году избрался от нее в Думу города Владивостока, работал в комитете по экономической политике и муниципальной собственности. Весной 2014 года стал помощником губернатора Приморья по вопросам земельных отношений. В частности, следил за обеспечением эффективного исполнения в регионе законов «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» и «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства».
Кресло главы города Уссурийска Евгений Корж занял в августе 2014 года, после того, как прежний многолетний мэр Уссурийска Сергей Рудица, ставший в апреле того же года фигурантом уголовного дела по статье «Халатность», сложил полномочия с формулировкой «по собственному желанию по состоянию здоровья». Депутаты местной думы сначала единогласно одобрили кандидатуру Коржа на пост и.о. главы городского округа, а после перевыборов единодушно утвердили в должности