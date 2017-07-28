Главу администрации Уссурийска отпустили под подписку о невыезде — источник

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

Задержанный силовиками два дня назад глава администрации Уссурийска Евгений Корж отпущен под подписку о невыезде, сообщил ИА PrimaMedia источник в правоохранительных структурах. Кроме этого, по сведениями источника, он заключил со следствием досудебное соглашения о сотрудничестве.

Напомним, что 26 июля силовики задержали главу администрации Уссурийска Евгения Коржа, а в городской администрации прошла выемка документов. По информации источников агентства, задержание было связано с делом ранее задержанного силовиками вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, которому вчера, 27 июля, фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения сроком на 1,5 месяца — до 10 сентября. Его отправили в СИЗО № 1 Владивостока.

Сити-менеджера и вице-губернатора подозревают в превышении должностных полномочий (ч.2 286 УК РФ) при реализации программы газификации микрорайона Радужный в Уссурийске. По предварительным данным, ущерб от действий чиновников составил порядка 50 млн рублей. Расследованием дела занимается ФСБ по Приморскому краю.

Уроженец Уссурийска и выпускник Суворовского Уссурийского военного училища Евгений Корж до перехода на госслужбу занимался бизнесом. В 1997 году он основал заводы «Ратимир» в Уссурийске и Находке. До того, как перешел на госслужбу работал директором по развитию компании ООО «Ратимир». В 2007 году вступил в партию «Единая Россия», в 2012 году избрался от нее в Думу города Владивостока, работал в комитете по экономической политике и муниципальной собственности. Весной 2014 года стал помощником губернатора Приморья по вопросам земельных отношений. В частности, следил за обеспечением эффективного исполнения в регионе законов «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» и «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства».