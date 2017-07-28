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07:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экс-глава Слюдянки Алексей Шульц выдвинулся на выборы мэра Слюдянского района Приангарья

Кроме того, на пост главы города претендуют четыре партийца и самовидвиженец.

Источник: IrkutskMedia.ru

Бывший глава Слюдянки Алексей Шульц выдвинулся на выборы мэра Слюдянского района Иркутской области. Он будет представлять КПРФ. Кроме него, на пост мэра претендуют кандидаты от партий «Единая Россия», «Гражданская платформа», «Города России», «Справедливая Россия». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Избиркома Иркутской области.

Сейчас 54-летний Алексей Шульц является начальником смены на горном участке компании «Золото Селигдара». Кроме него, на выборы выдвинулись еще пять человек, в том числе действующий мэр района Андрей Должиков от партии «Единая Россия».

«Справедливая Россия» выдвинула на выборы техника «Ростехинвентаризации» Артема Наумова, «Гражданская платформа» — Александра Сачкова, партия «Города России» — Марию Фурман. Также об участии в выборах заявил один самовыдвиженец — генеральный директор компании «ТоргСибЛес» Владимир Слободский. Избирательная комиссия уже зарегистрировала одного кандидата — это Мария Фурман.

Напомним, в Иркутской области на 10 сентября назначены 553 выборные кампании: избиратели в 253-х муниципалитетах определятся, кто станет у них мэром (главой), кроме того, будут избраны депутаты муниципальных дум в 300 территориях. В организации выборов задействованы 32 территориальных избиркома и 1021 участковая избирательная комиссия.

На муниципальных выборах, назначенных на единый день голосования 10 сентября, завершился этап выдвижения кандидатов. Принести документы на регистрацию в избирком кандидаты должны не позднее 18.00 31 июля.

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