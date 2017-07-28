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06:56 (мск), источник: VLADNEWS

​Сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в социальных сетях

Таким образом они отмечают основные достижения мэра.

Источник: VLADNEWS

На странице в поддержку временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарёва в социальной сети Фейсбук запущен цикл материалов по основным достижениям администрации главы города в период с 2008 по 2017 годы, сообщает РИА VladNews.

Первый материал касался одного из главных программных аспектов Игоря Пушкарёва — детских садов. В частности, в материале приводится достаточно интересная статистика. До 2008 года Владивосток потерял 200 детских садов. Здания и помещения, где они располагались, были проданы, пришли в негодность или сданы в долгосрочную аренду. Кроме того, за 15 предыдущих лет, в городе не было построено ни одного детсада.

После избрания Игоря Пушкарёва его команда активно взялась за это направление. С 2009 года во Владивостоке было построено и реконструировано 24 детских сада. В настоящее время завершается капитальная реконструкция еще одного дошкольного учреждения на 300 детей на ул. Интернациональной.

Всего за этот период было создано дополнительно 9738 мест. Все дети с 3-х летнего возраста обеспечены путевками в детские сады. В дошкольных учреждениях Владивостока стали открывать группы для детей с полутора лет.

Как отмечают сторонники главы Владивостока, графические материалы по достижениям Игоря Пушкарёва будут касаться всех сфер жизни мегаполиса.

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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