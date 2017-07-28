Рустэм Хамитов: Ущерб от потери урожая превысит полмиллиарда рублей
Глава Башкирии оценил риски, связанные с плохими погодным условиями.
Глава Башкирии оценил риски, связанные с плохими погодным условиями.
Снежная зима и дождливое лето нанесли Башкирии крупный финансовый ущерб. Об этом вчера, 27 июля, на заседании правительства рассказал глава региона Рустэм Хамитов.
— В 13 районах Башкирии
Глава республики призвал уделить большее внимание проекту новой программы по снижению рисков и последствий ЧС. Она принята на 2018−2023 года с важными дополнениями, которые должны помочь минимизировать негативные последствия стихийных бедствий и проблем с погодой.