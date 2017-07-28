Рустэм Хамитов: Ущерб от потери урожая превысит полмиллиарда рублей

Снежная зима и дождливое лето нанесли Башкирии крупный финансовый ущерб. Об этом вчера, 27 июля, на заседании правительства рассказал глава региона Рустэм Хамитов.

— В 13 районах Башкирии из-за переувлажнения приходилось ввести режим чрезвычайно ситуации. Больше полумиллиарда рублей мы потеряли из-за проблем с урожаем. На прошлой неделе сильными порывами ветра сорвало крышу школы в Хайбуллинском районе, два человека пострадали в Уфе, — подвел нерадостные итоги холодного лета Хамитов.