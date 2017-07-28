Защита вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова собирается обжаловать арест
Суд отправил чиновника в СИЗО до 10 сентября, однако он остается в должности заместителя губернатора.
Суд отправил чиновника в СИЗО до 10 сентября, однако он остается в должности заместителя губернатора.
Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.
Защита
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, сотрудники ФСБ задержали Евгения Вишнякова 26 июля, его подозревают в превышении полномочий во время строительства микрорайона «Радужный» под Уссурийском. Вместе с ним был задержан и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, однако позже его отпустили под подписку. По информации источника ИА PrimaMedia, глава Уссурийска согласился сотрудничать со следствием.
Евгений Вишняков был назначен на должность заместителя губернатора в феврале 2015 года во время масштабной кадровой ротации в администрации Приморского края, которую провел губернатор Владимир Миклушевский. Ранее Вишняков успел поработать в должности
В Приморском крае Вишняков курирует, согласно официальному сайту администрации, вопросы
В администрации Приморья ИА PrimaMedia сообщили, что 26 июля прошли обыски в кабинете