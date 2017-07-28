Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

Защита вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова собирается обжаловать арест чиновника, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия». Накануне, 27 июля, Фрунзенский районный суд заключил Евгения Вишнякова под стражу и отправил в СИЗО до 10 сентября.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, сотрудники ФСБ задержали Евгения Вишнякова 26 июля, его подозревают в превышении полномочий во время строительства микрорайона «Радужный» под Уссурийском. Вместе с ним был задержан и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, однако позже его отпустили под подписку. По информации источника ИА PrimaMedia, глава Уссурийска согласился сотрудничать со следствием.

Евгений Вишняков был назначен на должность заместителя губернатора в феврале 2015 года во время масштабной кадровой ротации в администрации Приморского края, которую провел губернатор Владимир Миклушевский. Ранее Вишняков успел поработать в должности вице-губернатора Забайкальского края и вице-премьера правительства этого же региона, долгое время работал в ГК «Росатом».

В Приморском крае Вишняков курирует, согласно официальному сайту администрации, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства. Является председателем краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Профильные учреждения — департамент гражданской защиты, государственная жилищная инспекция Приморского края, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, департамент по тарифам.