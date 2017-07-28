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08:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Судебные прения по делу экс-губернатора Юрченко пройдут 15 августа

Центральный районный суд завершил следствие по делу бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, судебные прения назначили на 15 августа, сообщает ТАСС.

Судебные прения по делу экс-губернатора Юрченко пройдут 15 августа, заявляет ТАСС.

Адвокат Юрченко и сам бывший губернатор просили дать на подготовку 40 дней, но обвинение возразило.

«Судебное следствие объявляется законченным… Назначаем дату прений на 15 августа», — заявила судья Алла Веселых.

Напомним, Василия Юрченко обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, в 2010 году Юрченко, пребывая в должности первого заместителя губернатора, отменил назначенный ОАО «ГазТрансКом» открытый аукцион по продаже объекта незавершенного строительства — здания кожвендиспансера по ул. Чаплыгина, 54 площадью 326 кв. м и земельного участка 1199 кв. м по начальной цене 40,4 млн рублей.

Позже он распорядился продать указанное имущество ООО «Тактика», установив максимальную цену не более 20 млн рублей.

По данным предварительного следствия, своим действиями Юрченко причинил ущерб ОАО «ГазТрансКом» в размере не менее 17,7 млн рублей, а также имущественный ущерб в размере 135,7 тысяч рублей. Областной бюджет недополучил 3,2 млн рублей и 517 тысяч рублей дивидендов.

Следователи также обвиняли Юрченко в превышении полномочий при подписании распоряжения о переводе военного полигона в Ордынском районе площадью 17 га из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

Общий ущерб для коммерческой организации, которая по договору с полигоном выращивала пшеницу для его нужд, составило не менее 12 млн рублей.

Спустя 2,5 года после этих событий одно из уголовных дел в отношении экс-губернатора «за отсутствием состава преступления».

Василий Юрченко был отправлен в отставку президентом 17 марта 2014 года с формулировкой «в связи с утратой доверия». Отставке предшествовал ряд коррупционных скандалов.

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