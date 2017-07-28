Сергей Степашин вручит в Челябинске ключи новоселам

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГК ФСР ЖКХ, Сергей Степашин и Владимир Талалыкин примут участие в ряде мероприятий, посвященных реализации в Челябинской области программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским наградят знаком отличия «Знак качества ЖКХ» Владимира Фещака — генерального директора ООО «Жилищная управляющая компания», управляющего многоквартирным домом № 1Б по Коммунистическому проспекту в городе Копейске, и вручат ему фасадную табличку «Дом образцового содержания».

Затем Сергей Степашин и Владимир Талалыкин совместно с Борисом Дубровским примут участие в торжественной церемонии вручения ключей новоселам в жилом квартале «Смолинский» в Челябинске.

По итогам рабочего дня председатель набсовета госкорпорации и губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведут совещание с членами Правительства области и главами администраций муниципальных образований. Речь пойдет о результатах реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, и вопросах, связанных с расселением аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года.