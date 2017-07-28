Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Как увеличить площадь квартиры на треть
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Роскошная свадьба: Сеть обсуждает фото Преснякова и Красновой
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Отпуск с дымком
08:18 (мск), источник: Uralpress.ru

Сергей Степашин вручит в Челябинске ключи новоселам

Сегодня, 28 июля, в Челябинскую область с рабочим визитом приехали председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Владимир Талалыкин.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГК ФСР ЖКХ, Сергей Степашин и Владимир Талалыкин примут участие в ряде мероприятий, посвященных реализации в Челябинской области программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским наградят знаком отличия «Знак качества ЖКХ» Владимира Фещака — генерального директора ООО «Жилищная управляющая компания», управляющего многоквартирным домом № 1Б по Коммунистическому проспекту в городе Копейске, и вручат ему фасадную табличку «Дом образцового содержания».

Затем Сергей Степашин и Владимир Талалыкин совместно с Борисом Дубровским примут участие в торжественной церемонии вручения ключей новоселам в жилом квартале «Смолинский» в Челябинске.

По итогам рабочего дня председатель набсовета госкорпорации и губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведут совещание с членами Правительства области и главами администраций муниципальных образований. Речь пойдет о результатах реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, и вопросах, связанных с расселением аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года.

В прошлом году в июле Сергей Степашин приезжал в Челябинскую область вместе с гендиректором фонда Константином Цициным. Они посетили ряд объектов ветхо-аварийного жилья и вручили ключи от квартир жильцам в новостройке по улице Набережной в Челябинске.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Челябинск намерен побороться за право стать столицей «Тотального диктанта»
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за пять лет сайтов
Около 35 человек отравились при задымлении в метро Мексики
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь