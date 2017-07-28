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08:08 (мск), источник: СуперОмск

Вице-мэр Омска Тетянников пообещал сюрпризы при низкой явке на выборах

Секретарь политсовета омского регионального отделения «Единой России» Юрий Тетянников дал первое интервью в качестве вице-мэра Омска.

Назначенный на должность заместителя мэра Омска, управляющего делами администрации города Юрий Тетянников заявил в интервью 12 каналу, что в региональном отделении «Единой России» намерены обновить сразу две ветви власти в городе. В ноябре новому созыву Омского городского Совета предстоит избрать нового мэра. Также лидер омских единороссов пообещал сюрпризы на выборах 10 сентября в случае низкой явки.

«Наша задача сегодня формировать новую команду и избрать нового мэра, чтобы сразу две ветви власти были обновлены. Сегодня перемены нужны не только в кадрах, нужны перемены и в стратегии… Если опять у нас будет явка невысокая, любые сюрпризы возможны. Тогда может попасть в органы управления и тот, кто просто провёл хорошую работу своего избирательного штаба, это не самый лучший для нас выход», — заявил Тетянников.

Как ранее сообщал «СуперОмск», секретарь политсовета омского регионального отделения «Единой России» Юрий Тетянников на время выборов возьмет отпуск с администрации города. Ранее он покинул пост первого заместителя главы Омского района. Тетянников баллотируется в Омский городской Совет по общегородскому списку «Единой России».

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