Корбут готовится покинуть пост главы омского МЧС

Так, главный спасатель Омской области дал понять, что пошёл в горсовет не по причине завершения карьеры в МЧС — федеральное ведомство планирует продлить с ним договор ещё на три года.

В случае победы на выборах Корбут, впрочем, анонсировал свой переход в омский горсовет.

«Федеральный министр продлил срок моих полномочий на три года, сейчас документы находятся на этапе подготовки к оформлению Указа Президента России. В случае если мы выполним поставленную задачу, как мы планируем, то я напишу заявление на увольнение и продолжу свою деятельность уже в омском горсовете», — рассказал Владимир Корбут в интервью «СуперОмску».