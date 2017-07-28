Корбут готовится покинуть пост главы омского МЧС
Глава регионального МЧС Владимир Корбут дал первое развернутое интервью после начала своей карьеры на новом поприще.
Глава регионального МЧС Владимир Корбут дал первое развернутое интервью после начала своей карьеры на новом поприще.
Так, главный спасатель Омской области дал понять, что пошёл в горсовет не по причине завершения карьеры в МЧС — федеральное ведомство планирует продлить с ним договор ещё на три года.
В случае победы на выборах Корбут, впрочем, анонсировал свой переход в омский горсовет.
«Федеральный министр продлил срок моих полномочий на три года, сейчас документы находятся на этапе подготовки к оформлению Указа Президента России. В случае если мы выполним поставленную задачу, как мы планируем, то я напишу заявление на увольнение и продолжу свою деятельность уже в омском горсовете», — рассказал Владимир Корбут в интервью «СуперОмску».
Напомним, Владимир Корбут возглавил общемуниципальный список от «Единой России» на выборы в омский горсовет. Напомним, омичи будут выбирать своих представителей в горсовете 10 сентября.