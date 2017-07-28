Родители студентов и преподаватели ДВФУ просят Владимира Путина не закрывать филиал в Артеме

Источник: AP 2017

Инициативная группа артемовского филиала Дальневосточного федерального университета в лице родителей и преподавателей отправилась на прием к президенту России Владимиру Путину, сообщает корреспондент РИА VladNews. Члены инициативной группы записались на прием и за месяц по назначенной даты купили за свой счет билеты на самолет. Цель поездки — просить главу государства обратить внимание на ситуацию с филиалом ДВФУ в Артеме — и просить не закрывать учебное заведение.

Как рассказывают учителя, не все так радужно, как представлено с официальной точки зрения: в филиале идут сокращения кадров.

Напомним, ранее появилась информация о том, что филиал ДВФУ в Артеме в 2017 году закрываться не будет — однако будет прекращен набор на этот учебный год.

Отметим, что за последние месяцы вопросы с филиалами ДВФУ в городах Дальнегорск и Артем вышли не только на региональный, но и федеральный уровень. Стало даже известно, что о проблеме знает глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева. По всей видимости, филиал в Дальнегорске отстоять удалось. Однако до сих пор неясной остается судьба артемовского филиала.