Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
Власти меняют правила защиты покупателей квартир
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Сеть в восторге от невероятной свадьбы Никиты Преснякова - СМИ
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Отпуск с дымком
08:14 (мск), источник: VLADNEWS

Родители студентов и преподаватели ДВФУ просят Владимира Путина не закрывать филиал в Артеме

О записи на прием к президенту и билетах на самолет позаботились заранее.

Источник: AP 2017

Инициативная группа артемовского филиала Дальневосточного федерального университета в лице родителей и преподавателей отправилась на прием к президенту России Владимиру Путину, сообщает корреспондент РИА VladNews. Члены инициативной группы записались на прием и за месяц по назначенной даты купили за свой счет билеты на самолет. Цель поездки — просить главу государства обратить внимание на ситуацию с филиалом ДВФУ в Артеме — и просить не закрывать учебное заведение.

Как рассказывают учителя, не все так радужно, как представлено с официальной точки зрения: в филиале идут сокращения кадров.

Напомним, ранее появилась информация о том, что филиал ДВФУ в Артеме в 2017 году закрываться не будет — однако будет прекращен набор на этот учебный год.

Отметим, что за последние месяцы вопросы с филиалами ДВФУ в городах Дальнегорск и Артем вышли не только на региональный, но и федеральный уровень. Стало даже известно, что о проблеме знает глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева. По всей видимости, филиал в Дальнегорске отстоять удалось. Однако до сих пор неясной остается судьба артемовского филиала.

Как отмечают эксперты, проблема с филиалами ДВФУ в Приморье связана с сокращением бюджетных мест. Как рассказал в ходе разбирательства в Законодательном собрании Приморья проректор по учебной и воспитательной работе университета Андрей Шушин, университету из года в год снижают контрольные цифры приема на бюджетные места на программы среднего профессионального образования в филиалах. Если в 2011 году было 1 300 бюджетных мест, то на 2018 год осталось только 280 мест. В Министерстве образования и науки определен и перечень специальностей, в основном в области ОПК, на которые федеральный вуз может получить финансирование. И если в филиалах ДВФУ в Арсеньеве, Большом Камне и Находке трудностей с бюджетными местами нет, то в остальных все обстоит наоборот.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Во Владивосток в понедельник прибывает «Мечта океана»
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за пять лет сайтов
Около 35 человек отравились при задымлении в метро Мексики
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь