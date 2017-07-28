Новому министру информполитики Хабаровского края подобрали первое серьезное испытание
По мнению политологов, Сергею Комарову надо срочно решать проблему оторвавшихся от жизни муниципалитетов, в первую очередь — Ванино.
По мнению политологов, Сергею Комарову надо срочно решать проблему оторвавшихся от жизни муниципалитетов, в первую очередь — Ванино.
Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.
Политологи ждут первых решительных шагов от нового министра внутренней и информационной политики Хабаровского края. Пока непонятно, чем именно будет заниматься это министерство и сможет ли оно справиться, так как реальных серьезных проблем в крае накопилось немало, сообщили корр. ИА AmurMedia политологи.
— Думаю, начать работу новое министерство должно с определения внутренней политики. Мы должны понимать, какой смысл вкладывает министр в эти слова, куда мы двигаемся и каким образом будем достигать указанных целей. Пока мне не совсем понятно, что под этим понимается. А, к сожалению, у нас часто все складывается, как в той старой шутке: политики нет, но все заняты делом, — отмечает директор НП «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» Нина Поличка. — Кстати сказать, само название «министерство внутренней и информационной политики» пониманию не способствует, так как,
С Ниной Поличкой согласен и политолог Илдус Ярулин. Пока, по его мнению, ни с прогнозами, ни с выводами спешить не стоит.
— Сейчас я не могу сказать ничего конкретного, так как непонятно, чем министерство
Министр информполитики Хабаровского края: Сейчас занят самым важным— формированием команды.
Илдус Ярулин не исключает, что запрос на такое благостное изображение дел в Хабаровском крае формируется в недрах правительства.
— Не надо также забывать, что сейчас главная задача в повестке дня — обеспечить выборы президента. Министр, назначенный за год до выборов губернатора, вряд ли чувствует себя уверенно. Поэтому не думаю, что будут
Между тем нерешенные проблемы во внутренней политике приводят к серьезным перекосам. В первую очередь отношения с муниципалитетами.
— Что у нас происходит в муниципалитетах? Все так прекрасно, что никто ничего не говорит? Кто работает с органами МСУ и занимаются ли ими вообще? Взять то же Ванино, где проходят выборы главы поселка. Полное ощущение, что процесс идет сам по себе и только для узкого круга посвященных лиц. С мнением самих жителей никто как будто не считается, — подчеркнул Илдус Ярулин. — Ванино, на мой взгляд, и есть то первое серьезное испытание для министерства внутренней политики, по итогам которого станет ясно, что собой представляет новый министр Сергей Комаров.