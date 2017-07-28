Новому министру информполитики Хабаровского края подобрали первое серьезное испытание

Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.

Политологи ждут первых решительных шагов от нового министра внутренней и информационной политики Хабаровского края. Пока непонятно, чем именно будет заниматься это министерство и сможет ли оно справиться, так как реальных серьезных проблем в крае накопилось немало, сообщили корр. ИА AmurMedia политологи.

— Думаю, начать работу новое министерство должно с определения внутренней политики. Мы должны понимать, какой смысл вкладывает министр в эти слова, куда мы двигаемся и каким образом будем достигать указанных целей. Пока мне не совсем понятно, что под этим понимается. А, к сожалению, у нас часто все складывается, как в той старой шутке: политики нет, но все заняты делом, — отмечает директор НП «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» Нина Поличка. — Кстати сказать, само название «министерство внутренней и информационной политики» пониманию не способствует, так как, вообще-то говоря, внутренняя и информационная политика не могут быть вот так просто объединены союзом «и». Информационная политика — это просто средство достижения чего-то. Она может быть и в разрезе экономического развития, и развития, к примеру, демократических институтов.

С Ниной Поличкой согласен и политолог Илдус Ярулин. Пока, по его мнению, ни с прогнозами, ни с выводами спешить не стоит.

— Сейчас я не могу сказать ничего конкретного, так как непонятно, чем министерство все-таки будет заниматься и самое главное, кто именно в министерстве это будет делать. Пока ведь неизвестны ни заместители министра, ни начальники управлений. Ясно, что в эту крайне закрытую структуру со стороны никого не пустят. Но вопрос вопросов в том, что мы получим на выходе: рабочее министерство внутренней политики или же министерство пропаганды, целью которого будет вздувать рейтинги Хабаровского края, показывать готовые отчеты с красивыми картинками и создавать видимость, что у нас в крае тишь да гладь да божья благодать, — говорит политолог.

Министр информполитики Хабаровского края: Сейчас занят самым важным— формированием команды.

Илдус Ярулин не исключает, что запрос на такое благостное изображение дел в Хабаровском крае формируется в недрах правительства.

— Не надо также забывать, что сейчас главная задача в повестке дня — обеспечить выборы президента. Министр, назначенный за год до выборов губернатора, вряд ли чувствует себя уверенно. Поэтому не думаю, что будут какие-то радикальные перемены, — считает Илдус Ярулин.

Между тем нерешенные проблемы во внутренней политике приводят к серьезным перекосам. В первую очередь отношения с муниципалитетами.