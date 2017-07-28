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08:00 (мск), источник: Om1.ru

В горсовет Омска собрался кондуктор с судимостью за кражу

Александр Ныробцев намерен идти самовыдвиженцем.

В омский Горсовет самовыдвиженцем собирается Александр Ныробцев, которого в прошлом году сняли с праймериз «Единой России» из-за судимости.

В этом году ничего не изменилось — условный срок за кражу с проникновением в жилище у кандидата в парламентарии никуда не делся. Но и политические амбиции у Ныробцева не уменьшились.

О кандидате известно, что он работал в ПАТП-2, но теперь безработный. Ныробцеву предстоит набрать 250 подписей, чтобы стать кандидатом в Горсовет.

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