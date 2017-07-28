В горсовет Омска собрался кондуктор с судимостью за кражу
Александр Ныробцев намерен идти самовыдвиженцем.
Александр Ныробцев намерен идти самовыдвиженцем.
В омский Горсовет самовыдвиженцем собирается Александр Ныробцев, которого в прошлом году сняли с праймериз «Единой России»
В этом году ничего не изменилось — условный срок за кражу с проникновением в жилище у кандидата в парламентарии никуда не делся. Но и политические амбиции у Ныробцева не уменьшились.
О кандидате известно, что он работал в ПАТП-2, но теперь безработный. Ныробцеву предстоит набрать 250 подписей, чтобы стать кандидатом в Горсовет.